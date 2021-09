Castellano finalizó la campaña con un fuerte apoyo a la lista de Racca

Martín Racca quiere ser concejal para "apoyar y defender los proyectos que le hagan bien a nuestra ciudad, que signifiquen crecimiento para todos y también para ser parte de la solución de los problemas de la gente". En cierta medida, desea seguir siendo "uno más" de un "amplio y comprometido equipo de trabajo" que lidera el intendente, Luis Castellano a nivel local y el gobernador, Omar Perotti en la Provincia. "Mi decisión y mi convicción es continuar en este espacio pero desde otro lugar, ya no como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela sino como concejal del territorio", afirmó en una visita a la Redacción de LA OPINIÓN para la última entrevista como precandidato. Es que si todo sale de acuerdo a lo previsto, desde el domingo por la noche una vez que las elecciones primarias queden atrás ya será candidato.

Racca recibió una vez más el respaldo del propio Castellano, quien le puso el cuerpo a la campaña rumbo a estas PASO para acompañar "su lista", que también integra la periodista Valeria Soltermam, Juan Cruz Auce, Florencia Armando, Federico Lescano, María Belén Zorrilla, Pablo Peralta y Cintia Villarruel.

"¿Qué perfil puedo como concejal? De diálogo, es lo que me sale naturalmente, que he podido cultivar en el trabajo territorial y principalmente en el Hospital, donde todos tuvimos que dar lo mejor para atender la emergencia sanitaria. Creo en el consenso y en la construcción más allá de las diferencias. Pero insisto, soy parte de un equipo que respalda en todos los temas", afirmó un Racca que deja su zona de confort y asume el desafío la política parlamentaria.

"Es una campaña corta, muy diferente porque es la primera que se hace en el marco de una pandemia, la cual nos ha afectado sustancialmente. Quizás por eso vemos una enorme necesidad de una revinculación social, vivimos un año y medio del boom de redes sociales y digitalización que más allá de todo lo positivo, deja una suerte de vacío. Ahora detectamos que se busca rehacer los vínculos personales y presenciales como seres sociales que somos" afirma por su parte Castellano. "Martín, Valeria y cada uno de los integrantes de la lista representan ese vínculo que humaniza la política en tiempos donde hay cuestionamientos. En la figura de Martín está la transparencia, la honestidad, la persona de bien, el trabajo y el compromiso de su hacer cotidiano", dice en tono dulce.

El Intendente sostiene que "en Rafaela estamos viviendo un proceso inédito de transformación de la ciudad a través de la obra pública, que se da gracias al apoyo de nuestro gobernador Omar Perotti". "Por gestión y desarrollo de proyectos, tenemos fondos provinciales y nacionales que llegan para ejecutar obras que estaban postergadas como la autopista de la Ruta, 34, el acueducto, el gasoducto, la ampliación de las redes de cloacas que ASSA no hacía desde hace 12 años, la culminación del nuevo hospital, la lista es larga y hay más. Se trata de obras que hace muchos años necesitaba la ciudad, hoy los vecinos ven que se avanza en los hechos, que son reales", agrega entusiasmado.

"Estas son las razones fundamentales por las que pedimos que acompañen a nuestros candidatos, a Marcelo Lewandowski para el Senado nacional, a Roberto Mirabella como diputado nacional, a Martín y Valeria para el Concejo. Es para seguir este proceso que nos hace crecer y mejorar la calidad de vida de toda la gente de la ciudad y la región también", remarca Castellano. "Durante el gobierno de Macri, estuvimos cuatro años para conseguir una cuadra de pavimento para el PAER. Hoy tenemos una inversión de 120 millones de pesos para pavimento, iluminación LED, fibra óptica, cámaras de seguridad y el Resguardo Aduanero que comienza a construirse en breve. Estos son procesos de inversión pública para la transformación y potenciación del sector productivo, que está en crecimiento", dice con orgullo.

Castellano recordó que "esta semana presentamos los datos del mercado laboral y el desempleo está por debajo de los registros de 2019, es una señal de una etapa de crecimiento que lidera la industria y sigue la construcción que tiene como desafío trabajar en el eje de la educación para el empleo, buscar que muchos terminen la secundaria".

En este sentido, Racca dice lo suyo: "Me gusta destacar la trayectoria del espacio político, que a través de mediciones científicas permite tomar decisiones políticas. El seguimiento del mercado laboral a través de los relevamientos socioeconómicos permite tener un diagnóstico y luego actuar en consecuencia. Hay un sector productivo que busca mano de obra calificada, y por otro lado hay un territorio con muchos desempleados. El Estado entonces busca una solución que beneficie a todos, porque capacitando a esos jóvenes puede dar respuesta a la demanda de las empresas en un proceso que necesariamente requiere la participación del arco institucional, gremios, entidades empresarias, universidades y claro, el Estado en todos sus niveles".

"Mi fortaleza es la salud. y está claro que la salud en pandemia y de la postpandemia seguirá por un largo tiempo en la agenda nuestra de cada día, incluyendo el Concejo Municipal. Ahí es donde creo que voy a aportar", propone el actual subsecretario de Salud. "El Hospital actual, el futuro hospital, los centros de salud y la atención primaria constituyen entonces aspectos claves del futuro cercano, como así también el enfoque sobre el personal del sistema de salud" añade.

Según Racca, "entre todos tuvimos que construir una política de salud comunitaria sin tanta planificación, obligados por la pandemia, el Hospital funcionó muy bien, es una manera de pensar la comunidad por sobre los intereses individuales o sectoriales que salió muy bien, por eso mi propuesta es un abordaje comunitario para cada tema o problema que debamos tratar en el Concejo".

En el final, Castellano subrayó que "la clave de nuestro modelo, de nuestro espacio es construir política pública en forma participativa, con las instituciones de la ciudad, los gremios, la que representan al campo, a la industria, al comercio y a los servicios, pero también a la cultura, a la educación y las vecinales". Tras reconocer que se necesita mejorar la seguridad, dijo que "estamos sumando tecnología y planificación para atender una problemática que, indudablemente, requiere el trabajo articulado de los tres poderes del estado".

"Pedimos a los vecinos y vecinas de la ciudad que nos acompañe con el voto a las listas de Martín, de Marcelo Lewandowski y de Roberto Mirabella para no demorar el futuro" fue la frase sincera y directa del Intendente destinada a los votantes.