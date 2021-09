Ben Hur superó a Sportivo Norte y Atlético empató con Quilmes

La noche del jueves, tal como había ocurrido el miércoles, tuvo acción de Liga Rafaelina de Fútbol. Y este viernes volverá a tener actividad con los encuentros que restan por jugarse de la novena fecha del torneo Apertura de Primera A.

En el estadio Monumenta, Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes terminaron 2 a 2. Los goles para la Crema fueron anotados por Gino Albertengo (14m PT) y Darío Rostagno (20m PT); para el Cervecero marcaron Juan Weissen (16m PT) y Tomás Androeto e/c (15m ST).

En el juego de Reserva ganó Atlético 3 a 0.

Por otro lado, Ben Hur superó 1-0 a Sportivo Norte como visitante. El tanto para la victoria de la BH en Barranquitas fue anotado por Miguel Yuste (33m PT).

En Reserva también ganó la visita, por 1 a 0.

SIGUE HOY

20.30hs (Reserva 19hs) 9 de Julio vs Libertad (Leandro Aragno), 21.00hs (Reserva 19.30hs) Brown San Vicente vs Bochazo (Mauro Cardozo)

21.30hs (20.00hs) Florida vs Peñarol (Gonzalo Hidalgo), Ferrocarril del Estado vs Talleres María Juana (Ariel Gorlino), Tacural vs Aldao (Darío Suárez).

LAS POSICIONES: 9 de Julio 24, puntos; Argentino Quilmes 22; Deportivo Libertad 16; Ben Hur 13; Ferrocarril del Estado 12, Deportivo Aldao 12, Deportivo Tacural 12; Atlético de Rafaela 12; Brown San Vicente 10; Peñarol 9; Sportivo Norte 8, Bochófilo Bochazo 8, Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Dep. Ramona 6; Florida de Clucellas 5.