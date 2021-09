Se cierra la novena con la presentación del León, líder e invicto, ante Libertad

Este viernes se completará la novena fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se inició el último miércoles y continuó anoche. Las elecciones del próximo domingo obligan a jugar entre semana, mientras que la Primera B suspendió su actividad y retomarán el certamen el próximo fin de semana.

El partido que se destaca en la noche de este viernes es el que disputarán en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y el Deportivo Libertad. El León viene con un andar estupendo y números sobresalientes: 8 jugados, 8 ganados, 32 goles a favor y sólo 1 en contra. Tremendo.

Los dirigidos por Pablo Bonaveri llegan de golear 6-0 a Bochófilo Bochazo y de quedar como único puntero tras la caída de Argentino Quilmes en manos de Ferrocarril del Estado (4-1), la fecha pasada.

Libertad, por su parte, suma tres victorias al hilo que le permitieron subir en las posiciones y quedar expectante, con 16 puntos a 8 del elenco ‘Juliense’.

En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado recibirá esta noche a Talleres de María Juana, buscando reafirmar lo bueno que realizó el pasado domingo en el Agustín Giuliani y seguir creciendo. Los de María Juana hace de la fecha 3 que no ganan y llegan tras empatar sin goles con Florida.

Los otros dos juegos que completarán la 9ª fecha serán clásicos. En San Vicente se medirán Brown y Bochazo, y el Deportivo Tacural será local del Deportivo Aldao en el estadio Hermanos Valler.



EL PROGRAMA. 20.30hs (Reserva 19hs) 9 de Julio vs Deportivo Libertad (Leandro Aragno), 21.00hs (Reserva 19.30hs) Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo (Mauro Cardozo), 21.30hs (20.00hs) Florida de Clucellas vs Peñarol (Gonzalo Hidalgo), Ferrocarril del Estado vs Talleres María Juana (Ariel Gorlino), Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (Darío Suárez).