Montero y la partida de los hermanos Romero

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El entrenador de San Lorenzo, Paolo Montero, sostuvo ayer que "hay más armonía" en el vestuario tras la partida de los hermanos Óscar y Ángel Romero, al tiempo que resaltó que los paraguayos no tuvieron "ningún privilegio" desde su llegada al elenco de Boedo.

"Uno tiene que ir al lugar del trabajo a encontrar armonía.

Se habló de los privilegios que recibieron pero cuando yo llegué no hubo ninguno, aunque sí se notaba que no había una relación con armonía", manifestó Montero en declaraciones radiales.

Y agregó: "Me llamó mucho la atención que cuando tomé la decisión de que no jugaran por una cuestión táctica, se haya armado mucho revuelo. Nunca viví que suceda algo así ni cuando compartí vestuario con (David) Trezeguet o (Mauro) Camoranesi, que fueron campeones del mundo y estuvieron sentados en el banco en alguna ocasión".

"No me genera un problema lo grupal ni tuve inconvenientes con los Romero. El otro día saqué a (Néstor) Ortigoza, que ganó lo más importante con el club, y no hubo problemas. Lo más importante es el grupo y trabajar con armonía en el vestuario. Si no pasa eso no se puede laburar tranquilo", añadió el DT uruguayo.

En cuanto al partido contra Racing del próximo lunes a las 18:45, señaló: "Nos viene bien, más a nosotros que tuvimos cuatro derrotas dolorosas. Contra Patronato y Platense crecimos más desde lo futbolístico y este partido con Racing nos llega en un momento justo. Apuntamos al objetivo de que por lo menos hay que llegar a la Sudamericana".

Por otra parte, el coordinador de las Juveniles del "Ciclón", Fernando Kuyumchoglu, dejará su cargo en diciembre de este año, cuando llegue a su fin su vínculo contractual.

"Horacio Arreceygor se reunió con Fernando Kuyumchoglu y, de común acuerdo, decidieron no extender el contrato que culmina a fin de año. Se analizarán proyectos para definir quién ocupará el cargo de coordinador general de Fútbol Juvenil a partir de 2022", anunció la cuenta oficial del club.

Según informaron fuentes dirigenciales a NA, la intención es poblar las diferentes categorías con ex futbolistas de la institución, y ya suenan los nombres de Walter Perazzo, Ángel Bernuncio, el regreso de Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, y la incorporación de Pablo Barrientos.