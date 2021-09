Segundos juegos de play offs

Tendrán continuidad esta noche tres series de los play offs del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En estos segundos partidos, podrían determinarse los primeros clasificados para el Súper 4 a jugarse los días 17 y 19 de septiembre. Quienes tendrán la oportunidad de clasificarse, en caso de obtener un nuevo triunfo son Libertad, Ben Hur e Independiente, mientras que por su parte Peñarol, Atlético y Quilmes intentarán, respectivamente, buscar el empate en la serie para forzar un tercer juego para el lunes 13.

Este es el detalle de la programación: a las 21.30, en Villa Rosas, Peñarol (0) vs. Libertad (1); en el Coliseo del Sur, Ben Hur (1) vs. Atlético (0); en el Elías David, Argentino Quilmes (0) vs. Independiente (1).

El domingo a las 21, en el Centenario, 9 de Julio (0) vs. Unión (1).



FORMATIVAS

El sábado se disputó la Tira A de la sexta fecha del torneo de divisiones Formativas. La única categoría que se disputó de manera completa con los cuatro encuentros fue la U19.

Los resultados: U13: Libertad 59 – Atlético Rafaela 62.

U15: Libertad 56 – Atlético Rafaela 77; Ben Hur 97 – Quilmes 33.

U19: 9 de Julio 66 – Unión 82; Libertad 77 – Atlético Rafaela 51; Peñarol 54 – Independiente 72; Ben Hur 59 – Quilmes 55. Esta semana jugaron, Quilmes 47 - Peñarol 51.

En la semana habían jugado: U14: Libertad 65 – Unión 32; 9 de Julio 64 – Atlético Rafaela 44.

U17: Peñarol 75 – Quilmes 44; Libertad 63 – Unión 49; 9 de Julio 63 – Atlético Rafaela 72; Atlético Rafaela 55 – Libertad 60.

Este sábado se jugará la séptima fecha, Tira A, con estos partidos: 9:30 hs Atlético vs Unión (U13, U19, U15);10:30 9 de Julio vs Libertad (U13, U19, U15); 12:30 Ben Hur vs Peñarol (U19); 12:30 Independiente vs Quilmes (U15, U19).



FEMENINO

Hoy viernes jugarán por la cuarta fecha: 21.30 Libertad vs. Ben Hur e Independiente de Ataliva vs. Unión.

En Formativas, el sábado: 10 Ben Hur vs 9 de Julio (U15, U17); 10:30 Libertad vs Independiente (Premini, Mini, U15, U13, U17).



CAMBIO EN PEÑAROL

El básquet del Club Peñarol informó este jueves que Juan Ignacio Andornino dejará de dirigir el primer equipo en la actual temporada de la ARB luego del torneo Preparatorio, y que Matías Rojas pasará a ocupar la función.

«Mediante el presente comunicado informamos que una vez finalizada la participación en el torneo Preparación el entrenador Juan Ignacio Andornino dejará de ser el entrenador de Primera División. Continuará vinculado con el club en divisiones formativas hasta fin de octubre, mes en el que dejará definitivamente la actividad por motivos personales. Su reemplazante en el plantel de Primera división será Matias Rojas, quien se encuentra actualmente trabajando en la institución.

«Queremos agradecer a Juani por todos sus años de trabajo en el basquet de Peñarol, los cuales fueron muy importantes en el crecimiento y sostenimiento de la disciplina», expresó el comunicado de prensa.