Pilotos locales en el Turismo Pista

Con la realización de dos tandas de entrenamientos, se puso en marcha ayer la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario.Entre los 48 participantes de la Clase 2 estuvieron girando los cuatro rafaelinos, quienes ocuparon estas posiciones: 14° Maximiliano Andreis (Corsa) a 695... 30° Máximo Gauchat (Corsa) a 1s400... 36° Ricardo Saracco (VW Up) a 2s234... 43° Cristian Vaira (Corsa) a 2s735.El mejor registro en la tabla combinada fue para Gabriel Melián (VW Up), en 1m52s774, seguido por Alejo Cravero (VW Up) a 173 y Santiago Tambucci (Celta) a 178.Hoy seguirá el cronograma en estos horarios:Clasificación;Primera Serie (6 vueltas);Segunda Serie (6 vueltas)Tercera Serie (6 vueltas).