El cierre de campaña con Alberto y Cristina

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández cerró ayer en Tecnópolis la campaña del Frente de Todos para las PASO de este domingo, donde pidió respaldo en la pospandemia para "terminar con tanta desigualdad y tanta decadencia".

En un discurso con varias críticas a la oposición, Fernández alertó a los jóvenes para que "no se dejen manipular por los que gritan y vociferan para que nada cambie a la Argentina", y señaló que "ellos hablan, en eso tienen experiencia, pero cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada de lo que hablaron".

"A los que nos votaron en el 2019, a los que nos votaron y hoy dudan, a los que no nos votaron, les pido que estemos juntos para terminar con tanta desigualdad y decadencia, con el dolor que nos dejó la pandemia", pidió.

El mandatario insistió en varios pasajes de su mensaje con que en el Frente de Todos no son "lo mismo" que Juntos por el Cambio y criticó la gestión de Mauricio Macri en "salud pública, educación, justicia y economía".

"Mal que les pese a algunos, tenemos un alto porcentaje de vacunación, tenemos vacunado a más del 80 por ciento de los adultos mayores con al menos una dosis. Gasten la tinta que quieran, mi obligación es con el pueblo, el resto me importa un bledo", señaló.

Luego volvió a dirigirse a la oposición. "¿Vamos a seguir en esta disputa miserable que nos proponen, donde los problemas no están en la mesa de debate? ¿Van a ir a proponer al Congreso sacar las indemnizaciones y precarizar el trabajo?", enfatizó el mandatario.

"Que no nos convenzan del derrotismo que quieren imponernos, somos un país y una sociedad maravillosa. Se ha levantado una y mil veces, pongámonos de pie para vivir la vida que queremos", sostuvo en tono encendido sobre el final de su discurso.



MÁS CRÍTICAS

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó un video del ex presidente Juan Domingo Perón en el que hace referencia al rol de los medios de comunicación, tras haberlo mencionado en su discurso del acto del cierre de campaña del Frente de Todos.

"El periodismo en la Argentina debería ayudar a debatir en serio, sin mentiras", enfatizó la vicepresidenta, y pidió "sacarse las anteojeras económicas y políticas".

En un tramo de su discurso, Cristina Fernández precisó: "Muchas veces uno se enoja con los periodistas, pero también es la línea editorial del medio. Tenés que hacer lo que dice la empresa. Y si no, te echan", concluyó.