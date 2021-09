La campaña también tuvo su cierre en el Concejo

Durante la mañana de ayer se llevó adelante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, a días de las P.A.S.O y a horas del inicio de la veda electoral, donde de algún modo la campaña electoral tuvo su cierre en este ámbito con algunos temas que dispararon algunas declaraciones en la que la grieta se vio presente.

Antes de comenzar con el tratamiento de los temas incluidos en el Orden del Día, la concejal Marta Pascual pidió la palabra para hacer mención a los hechos violentos y sangrientos ocurridos en Rosario durante esta semana: “Alarmante recrudecimiento de la violencia en las calles de Rosario, con 17 asesinatos en 14 días, 6 asesinatos el día lunes; no hay un gueto en donde los criminales se asesinen entre ellos sin dañar a la población, que vive en un estado de alerta y preocupación permanente; de hecho un niño de cuatro años estaba dentro de su hogar y fue herido en medio de una balacera, en uno de sus brazos”.

“Creemos realmente que se necesita un liderazgo muy fuerte del poder político y por supuesto de la justicia también, para explicarle a la gente que es lo que creemos, que es lo que se está haciendo para tratar de palear esta alarmante situación. La ministra Frederic confunde la tasa de homicidios de C.A.B.A con Rosario, que no tienen nada que ver con la situación que se está viviendo, además de ser falaces. El gobernador se expresa muy poco y nada sobre este tema y si él que hace casi dos años vino a esta provincia conociendo cuales eran los reales problemas de la provincia, -especialmente los que vivía la ciudad de Rosario con el narcotráfico-, prometiendo paz y orden, tiene alguna certeza de que esto que está sucediendo son producto de medidas que está tomando el poder político, debiera aclararle a los rosarinos y a todos los santafesinos, cuáles son las razones por las que esto está ocurriendo, que se está haciendo y cuando podemos esperar una solución, porque esto no les permite a los rosarinos vivir en paz”, apuntó la concejal de Cambiemos.

El oficialista Jorge Muriel pidió la palabra también y señaló: “Por supuesto que repudiamos todos los hechos de violencia y las horas que se viven en Rosario no son lo que queremos para la provincia ni mucho menos para el país, ahora esto también hay que saber de dónde venimos, la connivencia política, la connivencia judicial, la connivencia policial con el delito y fundamentalmente con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. No es fácil resolverlo de un día para el otro y quedó mucha mano de obra suelta, como se decía después de la salida de la dictadura y la entrada de la democracia, que también resistieron salir de ese estado de confort que tenían. Hay un cambio de paradigma en la política de seguridad, va a costar mucho y seguramente el gobernador Perotti no le va a alcanzar los cuatro años para resolverlo”. Y agregó: “Ni quisiera poner en tela de juicio o poner un manto de sospecha que a una semana de las elecciones, también esto tenga alguna connotación política, porque en realidad por lo que nos tenemos que preocupar, es por darle seguridad a todos los ciudadanos”.



MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Este jueves, también se votó en el Concejo, una modificación presupuestaria solicitada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que establece se amplíe el Cálculo de Recursos del Presupuesto del Ejercicio Financiero 2021 aprobado por Ordenanza Nº 5.252, $ 5.800.000, incrementando la partida A.03.0l.0l.000.000.00.00/1 Aportes No Reintegrables. Para la misma, se argumenta que por Resolución N° 000550 del Ministerio de Desarrollo Social, se resuelve celebrar un Convenio con la Municipalidad de Rafaela, por la suma de $ 1.800.000, destinado a financiar el proyecto “Escuelitas Deportivas Barriales”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas.

Este tema, de algún modo también abrió la puerta para que la campaña se sienta en el ámbito legislativo local, donde la concejal Brenda Vimo, hizo algún pase de facturas respecto a políticas sociales y a la falta de apoyo en gestiones anteriores: “Otra buena noticia, la verdad un orgullo poder anunciar y solicitar la autorización para ampliar el ejercicio financiero del presupuesto 2021, dada la llegada de $ 5.800.000 desde el gobierno provincial, con un objetivo concreto que tiene que ver con que $1.800.000 para potenciar, aumentar, acompañar el Programa Escuelitas Deportivas Barriales, un programa social que tiene que ver con la contención, el acompañamiento; la construcción ciudadana, la instalación de valores, el sentido de pertenencia. Hoy la ciudad tiene 20 escuelitas deportivas que funcionan en los 19 barrios con más vulnerabilidad de la ciudad; la verdad es que hoy esto se pueda estar potenciando y llegando a 1.500 niños y niñas de nuestra ciudad es algo que nos orgullece y es una política que sirve y es una política claramente social”.

Vimo contó además, que los otros $ 4.000.000 se van a destinar para seguir acompañando la pandemia para el pago de honorarios a profesionales que están trabajando para el Covid-19 y seguir apoyando las necesidades de la ciudadanía en el marco de la emergencia sanitaria. Otra parte informó, se va a redireccionar para poner en marcha el programa “Todos los chicos y chicas en la Escuela”, que lleva adelante el gobierno provincial, en donde se ha pasado la lista de los 283 niños y niñas que han desertado del colegio y que deberían estar dentro de la escuela y hoy no están.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

Ayer se aprobaron también por parte de los concejales, las siguientes Minutas de Comunicación: Minuta de Comunicación presentada por el concejal Jorge Muriel, en la que se propone se evalúe, colocar el nombre de Jorge “Chichín” Romera a los reconocimientos a los ex deportistas que se realicen en el marco de los Premios a Deportista del Año; Minuta de Comunicación, solicitando restablecer el recorrido de minibuses en barrio Güemes; Pedido para realizar mejoras en barrio Villa Los Álamos; una Minuta para reforzar señales de tránsito en ruta 34, entre Las Violetas y Estanislao del Campo; y un proyecto para autorizar la compra directa.