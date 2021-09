“Los problemas se resuelven con políticas, no con slogan"

En un día de cierre de campañas y a horas de iniciarse la veda electoral, el ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, brindó una conferencia de prensa en el Centro Socialista Rafaela, donde habló de diferentes temas, y en donde la problemática de la seguridad sigue siendo el primero en escena.En el local socialista, también estuvieron los ex diputados provinciales, Ruben Galassi y Omar Martínez, además de los actuales precandidatos del FPCyS en diferentes listas, Sergio Loyola y Matías Martínez Sella y otros dirigentes socialistas.Bonfatti, del primer tema que fue consultado fue el de la seguridad, que aparece en medio de la campaña y del que aún se sigue responsabilizando a su espacio político: “La verdad es que siguen cometiendo el mismo error, de no abordar este problema complejo al cual se han dejado de lado aquellas políticas que fueron exitosas y que fueron disminuyendo la violencia en la provincia de Santa Fe; recuerden cuando reclamábamos permanentemente la necesidad de articular nación, provincia y municipios; justicia provincial, justicia federal; la cuestión social, de la economía del delito, porque en esto están implicados escribanos, contadores, agencia de automóviles, empresas constructoras. Este es un abordaje complejo y lamentablemente con la paz y el orden no se resuelven los problemas con slogan, se resuelven con políticas, pero articulando entre todos”.“A nosotros nos atacaron, nos denostaron, pero yo les recuerdo que las organizaciones más connotadas del narcotráfico, fueron presas en las gestiones del Frente Progresista, quedaron ahora y como bien dicen las autoridades, las segundas y terceras líneas que disputan poder entre ellas; ahora, no me van a encontrar a mí pidiendo la intervención de la provincia de Santa Fe como oportunamente dijeron cuando estábamos en el gobierno. Me van a encontrar tendiendo una mano, para sentarnos, para volcar nuestra experiencia. Nos tocó a nosotros la etapa de cambiar el sistema de justicia; nos tocó la etapa de implementar lo que no existía, que eran las tecnologías, como el 911, las cámaras de seguridad, la central de análisis, el ojo…”subrayó.Respecto a la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional, Bonfatti afirmó: “Está la necesidad de tener con el voto de la gente una voz en el Congreso de la Nación. Hoy nadie levanta la mano, más lo que diga el presidente de turno de los integrantes de esta grieta, y Santa Fe queda aislada en alguna medida. Otro dato más, el famoso fondo del conurbano del año 95; 650 millones de pesos provincia de Buenos Aires, 30 millones provincia de Santa Fe. Estamos en el año 2021 y sigue con 30 millones de pesos y la provincia de Buenos Aires pasó de 650 millones a 78 mil millones. ¿Quién defiende esto frente al gobierno nacional? “Nadie levanta la mano, nadie dice nada”.CAMPAÑA CON AUSENCIADE PROPUESTASAntonio Bonfatti, habló de la escasez de propuestas en el marco de las P.A.S.O y remarcó en ese sentido el compromiso de la precandidata a senadora nacional del FAP, Clara García y la precandidata a diputada nacional Mónica Fein: “Yo defiendo aquellos valores que dieron origen al partido pero también al FPCyS, en donde pusimos un enorme esfuerzo y demostramos que se puede cambiar radicalmente a la provincia de Santa Fe de punta a punta. Propuestas de todo tipo para cada área”.“Al ser consultado sobre la falta de propuestas, dijo: “No escuché más que agresiones, salvo lo que han planteado en su oportunidad tanto Clara García como Mónica Fein. No he escuchado propuestas y algunos ahora sí hablan del consenso, cuando han sido gobierno nacional y no lo han hecho; si son actualmente gobierno nacional o han sido, porque no lo han hecho, porque no convocan a la ciudadanía. Yo no creo en esto slogans, en la paz y el orden, sino díganme como lo van a hacer”, precisó.LOS NUEVOS LIDERAZGOSEl ex gobernador, habló de las ausencias de Hermes Binner y Miguel Lifschitz y del impacto que esto ha tenido para el Frente de cara a las expectativas hacia 2023: “Siempre surgen nuevos liderazgos, yo no soy candidato a nada y tengo la decisión tomada respecto a que hay ciclos que se cumplen en la vida y hay que dar espacio a nuevas generaciones; los líderes irán surgiendo, no por un decreto, porque alguien apunte con un dedo, sino porque su propio involucramiento, su propio carisma sea convocante”.