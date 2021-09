Se necesita renovación y propuestas concretas

El precandidato a concejal por la lista Avanza del Frente Progresista, Sergio Loyola, destacó que durante el proceso de campaña fueron uno de los espacios políticos que dio el debate en la ciudad mostrando un conjunto de propuestas trabajadas desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso. Tras participar ayer del encuentro con el ex gobernador Antonio Bonfatti -ver pág. 6-, expresó que su decisión de postularse para una banca del Concejo surgió a partir de la realidad de la pandemia y las profundas desigualdades que se pusieron de manifiesto, mostrando una falta de respuestas del Estado a problemáticas que requieren un abordaje inmediato y que deben formar parte de manera urgente de la agenda de la legislatura local. “Vemos cansancio y descreimiento y destacamos en este marco la importancia de ser muy respetuosos frente a las situaciones difíciles que hoy atraviesa la ciudadanía. Esto me llevó a tomar la decisión de pasar de ser testigo de la realidad a protagonista para intentar transformarla y sumar una voz renovada al legislativo local, porque es a través del aporte constructivo como debemos salir adelante como sociedad, sin grietas ni enfrentamientos sino buscando puntos de acuerdo para un mayor bienestar. Soy un agradecido por esta posibilidad y por el recibimiento que hemos tenido en cada lugar que visitamos”, remarcó Loyola, quien también es abogado y mediador.

Su participación en política se debe al ejemplo de gestión, transparencia, honestidad y capacidad de acción de los gobiernos del Frente Progresista, con Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. “Vimos gestiones que transformaron la salud pública, la educación, los derechos laborales, el 82 % móvil a jubilados y que realizaron obras y programas que garantizaron derechos como nunca en la historia de nuestra provincia”, señaló.

Respecto al trabajo a realizar subrayó que “un municipio que maneja un presupuesto de más de 4500 millones de pesos, dinero de todos los rafaelinos debe readecuar partidas para dar respuestas y planificar el escenario de post pandemia, con los recursos adecuados para reactivar la economía, apostar por la salud pública, la educación, el fomento del empleo y el desarrollo integrado de la ciudad, esa es la agenda del Concejo que se viene”.

Asimismo, Loyola en el diálogo con vecinos y vecinas durante las recorridas a los barrios “se encontró con una demanda urgente en materia de seguridad, este reclamo va dirigido a un Gobernador que hizo campaña prometiendo paz y orden y donde hoy los indicadores marcan un agravamiento y crecimiento de casos de inseguridad, demostrando que no había ningún plan".

"La inseguridad se debe abordar de manera integral exigiendo a los distintos niveles del Estado el compromiso necesario, y sobre todo haciendo eje en lo que puede hacer el municipio para desarrollar un programa de seguridad ciudadana de manera inmediata. Pero sobre todo, convocando al diálogo y la participación de distintos sectores”, planteó.



En relación a la Lista mencionó que “formamos un equipo de trabajo que suma renovación y experiencia. Personas de bien, con ganas de aportar y recorridos de vida que muestran un hacer permanente y con gran compromiso con Rafaela. Por eso desde la Lista Avanza en la que me acompañan Analía Marzioni, Santiago Gaspoz, Natalia Heit, Luis Ceballos, Valeria Carrizo, Gustavo Poggi y Fernanda Lung, quisimos plantear una oposición seria, respetuosa, pero sobre todo propositiva. En mi página puedan conocer las distintas propuestas en materia de empleo, educación y desarrollo social, cuidado ambiental, seguridad, salud pública y juventudes. Es imprescindible una ciudad que proyecte iniciativas para los jóvenes y los convoque a diagramar una agenda local”.



ACOMPAÑAMIENTO

A CLARA GARCÍA

Respecto al escenario nacional, donde se eligen representantes para el Senado y la Cámara de Diputados el abogado y mediador Sergio Loyola expresó que “acompañamos a la pre candidata Clara García en sus visitas y recorridas por instituciones de Rafaela. Clara es la única que presentó propuestas y se condujo con respeto y altura. Queremos a Clara García en el Senado de la Nación porque con su experiencia, capacidad y compromiso va a defender los intereses de los santafesinos como no lo han hecho los actuales legisladores nacionales”.