Viotti y Sagardoy, los "concejales de la gente"

Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti son 2 de 5 concejales precandidatos a renovar las bancas por el espacio Juntos por el Cambio, donde las mismas finalizan sus respectivos mandatos el venidero 10 de diciembre. En su último discurso, antes de las PASO del domingo, Viotti comentó en su visita a LA OPINION que "ante todo, un agradecimiento muy grande a la gente que nos recibió durante todo este camino, que empezó con muchas personas que no estaban muy metidas en la elección y de a poco fueron entendiendo y prestando más atención. Y en esta última etapa creo que la gente ya está mucho más comprometida y terminando de tomar las últimas definiciones. También quiero agradecerle a todo el equipo que trabajó, que es grande y hace posible que la campaña se lleve adelante. Nosotros somos la cara visible, pero detrás nuestro hay mucha gente que trabaja. Estamos muy agradecidos a todo el equipo de Juntos por el Cambio a nivel local porque logramos armar una lista muy representativa, con completa, muy profesional y con mucha proyección, en donde encomendamos distintas características de profesionalismo, juventud, experiencia y principalmente ganas, fuerzas. Coincidimos todos en defender los valores más importantes, que son el esfuerzo, el trabajo, la educación, la seguridad, con una ciudad que debe oportunidades, una ciudad igualitaria. Y pretendemos una ciudad que crezca, que de oportunidades principalmente". A continuación, el edil sostuvo que "cerramos esta etapa de la campaña mostrando algunas de nuestras ideas. Si bien, nosotros desde el Concejo hemos defendido muchas de nuestras ideas, este último tiempo la pandemia nos ha llevado a prestarle atención a otras cosas y poner las prioridades que tenían que ver con la pandemia. Por eso quedó pendiente mucho trabajo por delante y muchas de las ideas que vamos a proponer es parte de eso, de ese trabajo pendiente. Los vecinos saben el trabajo que hemos hecho, proponiendo, gestionando, controlando, siempre propositivamente y responsablemente, porque este ha sido un Concejo liderado por una mayoría opositora pero con la responsabilidad de darle al intendente las herramientas necesarias para que la ciudad crezca y para que él pueda gobernar en estos momentos difíciles, marcándole las diferencias, proponiendo cosas distintas, controlando, preguntando, y diciéndole, por ejemplo, que nosotros estamos muy lejos del modelo que el defiende de país librado a Cristina o Alberto, nosotros defendemos un modelo diferente, pero en lo que tiene que ver con cosas positivas para la ciudad siempre lo hemos acompañado y lo vamos a seguir haciendo". También agregó que "algunas de las ideas principales tiene que ver con defender una ciudad más segura, y vamos a proponer la firma de un convenio con la ciudad de Buenos Aires para la formación de los agentes de la GUR y del Centro de Monitoreo. Vamos a incentivar un proyecto que en su momento nos dijeron que no había dinero pero que lo vemos necesario volver a rediscutirlo, que son las casillas para destacamentos móviles, destacamentos de la GUR coordinado con el Comando Unificado para que haya presencia de las fuerzas de seguridad en los lugares más conflictivos y se vallan mudando a los lugares donde se necesita prevención, porque la ciudad tiene focos de conflictos que deben ser atacados. Vamos a seguir peleando a nivel provincial por más recursos para que lleguen los policías que faltan, vamos a trabajar también en educación proponiendo la creación del primer jardín universitario en Rafaela, como ya existe en otras localidades como Córdoba, para que las jóvenes mamás no tengan que dejar de estudiar por no tener quién les cuide los chicos y ellos puedan estar en un lugar donde las mamás cursan. Eso es oportunidades, pensar en la mujer y en la educación. Tenemos muchas ideas más. Nuestro equipo representa lo que somos como rafaelinos, porque trabajamos constantemente con el vecino y ese contacto diario nos permite nutrirnos de las ideas que después volcamos y defendemos en el Concejo. Es lo que vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir profundizando".



"UN CAMBIO RADICAL"

Por su parte, Sagardoy comentó en la extensa charla que "hicimos un excelente trabajo en el Concejo en estos años. Lo más importante es escuchar el vecino, mantener ese cara a cara. Apostamos a eso, a un Concejo que escuche, dialogue, debata, que las propuestas se puedan convertir en proyectos. La parte nuestra también es la de legislar, donde mucha gente no lo sabe, más allá de controlar al Ejecutivo. Esto es también lo que queremos seguir haciendo para el futuro, lo que se viene en la post pandemia, una Rafaela más inclusiva, más sustentable, con más oportunidades para la gente joven y también para grandes. Queremos abarcar diferentes sectores de la sociedad y acompañar con herramientas para que los ciudadanos puedan salir adelante, porque la pandemia dejó a mucha gente fuera del sistema, tanto a nivel educativo como laboral. Apuntamos a seguir trabajando para la post-pandemia y construir todo lo que se destruyó y lo que quedó fuera del sistema con ideas nuevas, porque la gente quiere trabajar para darle a su familia dignidad. Otro tema que vengo trabajando desde que asumí en el Concejo es el la violencia de genero, donde voy a seguir insistiendo para poder contar con la casa de amparo que es tan necesaria para las mujeres que sufren ese grave problema, algo que ha aumentado mucho durante la pandemia, además de todos los proyectos que nos quedaron pendientes". Por último, entre otros conceptos interesantes, opinó que "el equilibrio entre el Ejecutivo y el Concejo es importante porque mejora la democracia, por eso es clave mantener la mayoría de la oposición en el Concejo. Nuestra lista tiene compromiso con la ciudad, porque lo más importante es seguir trabajando para nuestra gente y poder tener la ciudad que todos queremos, que incluya a todos. Esperemos que la gente nos acompañe con su voto el domingo, porque somos gente honesta, concejales de la gente, no voceros oficialistas, y apuntamos a un cambio radical".