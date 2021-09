Los proyectos de Irene Gamboa

La rosarina Irene Gamboa es precandidata a senadora nacional de la provincia de Santa Fe por el Frente de Izquierda Unidad -integrado por el PTS, el PO e IS-. Es una de las aspirantes más jóvenes en la carrera hacia el Senado. Durante su visita a LA OPINION, habló sobre la campaña cuando restan pocas horas para las PASO del próximo 12 de septiembre. "Para el Frente de Izquierda de Unidad, con la lista Humilde Izquierda, donde soy candidata a senadora, encaramos esta campaña con mucha fuerza e igualdad con los partidos tradicionales porque somos una fuerza de trabajadores, de docentes, estudiantes, desocupados que no tenemos los mismos recursos que la mayoría de los partidos pero que hemos insistido mucho junto a Nicolás Del Caño en la necesidad de unir a la izquierda en estas elecciones que se dan en el marco de una crisis económica, social y sanitaria como todos conocemos. Estamos muy contentos de haber formado esta unidad, donde hoy nucleamos al 80% de las principales fuerzas de izquierda no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en todo el país. Venimos de tener un muy buen desarrollo y desempeño en diferentes provincias. como en Jujuy, donde salimos tercera fuerza en la provincia, donde es muy difícil donde los partidos tradicionales tienen demasiado peso. Planteamos ser una alternativa a todos esos sectores de trabajadores, mujeres, jóvenes, que sabemos que en el 2019 optaron por el gobierno de Alberto Fernández y que hoy se encuentran profundamente decepcionados porque lo que fueron las promesas de campaña en ese momento, como llenar las heladeras, elegir a los jubilados antes que a los bancos, sabemos que no se han realizado. Hoy, en algunos lugares de la provincia la desocupación alcanza los 2 dígitos, sobre todo en la juventud, donde vemos que los trabajadores han perdido mucho, la inflación es algo que ataca todos los días el salario. Aquellas personas que no tenían trabajo antes de la pandemia, hoy están en una situación muy complicada y desde la izquierda siempre estamos acompañando a los trabajadores en sus peleas por sus derechos. Hoy queremos conquistas nuevas bancas nacionales para fortalecer las luchas que hagamos en las calles."

En cuanto a los objetivos y proyectos, Gamboa aseguró que "el proyecto de la Ley de humedales hoy está siendo encajonada por los diputados del Frente de Todos y de Cambiemos y queremos trabajar en eso. En la provincia ha crecido mucho la desigualdad durante este año y medio de pandemia, donde hay mucha desocupación, y desde la izquierda estamos planteando el reparto de las horas de trabajo. Como rosarina, en el cordón sur de la provincia, hay enormes empresas exportadoras, oleaginosas, cerealeras, donde los trabajadores, incluso durante la pandemia, han trabajado 12 o 14 horas por día mientras que vos ves que tu compañero o un amigo no tiene trabajo. Entonces, repartir las horas de trabajo con un salario igual a la canasta familiar para nosotros es una salida como para empezar a atacar ese problema de la desocupación, para que trabajen todos, se trabaje menos. Sabemos que a eso, hoy los partidos de gobierno no lo van a hacer". Y sobre las demás necesidad que se observan en la provincia, destacó que "otro de los problemas muy grandes que hay en esta provincia, y que se ha pronunciado mucho en esta pandemia, es el acceso a la vivienda. Muchos se quedaron si trabajo y no han podido pagar un alquiler y se vieron obligados a ocupar terrenos en basurales que a ningún gobierno les importaba. Vimos que mucha gente a votado al gobierno de Alberto con una expectativa de estar mejor y que no se está mejor, porque se ha perdido el trabajo o se ha profundizado la flexibilización laboral. Desde la izquierda queremos resolver ese problema habitacional con un gran plan de obras públicas para generar viviendas populares para los sectores de los trabajadores y a la vez que eso genere trabajo genuino para resolver también el problema de la desocupación, y que la vivienda propia no se aun sueño, sino un derecho".

A diferencia de las anteriores elecciones, se observa que en esta ocasión hay muchas mujeres y más jóvenes que están participando. Sobre este punto, la joven precisó que "soy una de las precandidatas más jóvenes al senado y creo que soy parte de una generación que ha aprendido y sacado la conclusión y que es parte de una marea jóvenes de mujeres que sale a las calles a pelear por sus derechos, que es confiar en las propias fuerzas. Sabemos que todo lo que conquistamos es parte de nuestra propia fuerza y no porque nos los ha regalado algún gobierno, como el último gran derecho que hemos conquistado las mujeres, que es el derecho al aborto, que significó años de lucha. Seguimos en la pelea por un montón de derechos que nos han negado o ninguneado, como el problema de los femicidios, donde Santa Fe tiene uno de los índices más altos y es una deuda enorme que han tenido todos los gobiernos con las mujeres. Eso es un poco lo que me mueve y lo que nos ha llevado como Frente de Izquierda a tener en las cabezas de nuestras listas a muchas mujeres y jóvenes".