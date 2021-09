Saglione pide votar a quienes defienden los intereses de Santa Fe

El ex ministro de Economía de la gestión socialista, Gonzalo Saglione, visitó Rafaela y habló de su precandidatura a diputado nacional dentro del Frente Amplio Progresista (FAD), acompañando a Mónica Fein que encabeza la lista y a Clara García como precandidata a senadora nacional: “Con las mismas preocupaciones que teníamos en su momento con respecto a algunas temáticas que desde hace largo tiempo vienen perjudicando a la economía santafesina. En realidad, cuando uno dice la economía santafesina, en definitiva decimos los que aquí vivimos, que por decisiones nacionales no han puesto a Santa Fe en el lugar que los santafesinos nos merecemos”.

El ex funcionario socialista, dijo que “lo que hoy nos preocupa es el silencio oficial; el silencio oficial de un gobierno nacional que no le paga a Santa Fe lo que le debe por los fallos de la Corte y e silencio oficial de los funcionarios provinciales que tampoco lo reclaman activamente. En mi carácter de ministro de Economía de la gestión de Lifschitz, siempre he tenido un rol muy proactivo en la búsqueda para que esos recursos vuelvan a la provincia; no era una deuda que Macri tenía con Lifschitz, no es una deuda que Fernández tiene con el gobernador Perotti, es una duda que la Corte Suprema le ordenó al gobierno nacional que devuelva a los santafesinos. Eso queremos que se ponga en la agenda”.

“Claramente para que nación pague esa deuda, los fondos tienen que estar en el presupuesto nacional y quienes votan el presupuesto nacional son los senadores y diputados; si Clara García es senadora nacional y Mónica Fein es diputada nacional y quien les habla es diputado nacional, nos comprometemos a no votar un presupuesto que no incluya los fondos lleguen a la economía santafesina, así como San Luis que tuvo un fallo idéntico al de Santa Fe, ya los recibió”, apuntó. Y agregó: “Creemos que es importante que estas cosas se debatan; si estamos en campaña electoral en el tramo final previo a las P.A.S.O, y nos ocupamos de hablar de estas cosas a los santafesinos, no de esa grieta que los porteños plantean, en donde el bueno soy yo y el malo está del otro lado. Hay que hablar de las cosas que nos impactan acá, en Santa Fe”.

El precandidato a diputado nacional, manifestó en torno a la deuda, que “la gran ventaja es que ahora tenemos el acuerdo con San Luis ya alcanzado y lo que siempre se discutía era como actualizar ese fondo que se nos quitó durante una década, como traerlo a precios de hoy en una economía inflacionaria; hoy ya tenemos el ejemplo de San Luis, con lo cual ese índice lo conocemos. La deuda que hoy nación tiene con Santa Fe es de 110 mil millones de pesos; 15 mil millones de esos tienen que coparticiparse a todos los municipios y comunas; casi 300 deberían entrar automáticamente a la Municipalidad de Rafaela”.

El ex ministro de Economía de la gestión anterior, continuó hablando de la deuda y señaló: “¿Son muchos, son pocos esos recursos? Son entre 40 mil y 50 mil viviendas, por ejemplo; son cinco autovías 19 por ejemplo (la autovía de la 19 le costó a la provincia 200 millones de dólares), la verdad que es un monto más que significativo, y lo traduzco en obras porque por ley provincial que habíamos impulsado en la gestión de Miguel Lifschitz, todos esos fondos una vez que lleguen a Santa Fe, tienen que aplicarse a obras, ya que es un recurso que va a venir por única vez y no deben usarse para financiar gastos continuos”.



MIRADA SOBRE LA

ECONOMÍA SANTAFESINA

Gonzalo Saglione, analizó la actualidad económica de los diferentes sectores de la provincia y manifestó: “Todo lo que tenga que ver con la actividad comercial y de servicios están con muchas dificultades, fundamentalmente en las ciudades intermedias y más grandes, por otro lado, tenés un sector agropecuario que está sintiendo el impacto negativo de medidas nacionales que lo perjudican y que a pesar de eso logra sostenerse. Hace dos meses que por decreto del gobierno nacional restringió las exportaciones de carne y Santa Fe es una provincia que tiene mucha producción ganadera en el sector primario, pero también muchos frigoríficos exportadores; el 45 % de las carnes que Argentina exporta al mundo es procesada en frigoríficos santafesinos”, explicó. Y continuó: “El impacto sobre los biocombustibles que genera la nueva ley, donde senadores y diputados santafesinos votaron hace dos meses en el Congreso, que la tasa de corte entre el biocombustible y el petróleo se reduzca del 10% al 5; votaron en el Congreso Nacional lo que las provincias petroleras querían, en desmedro de los intereses santafesinos”, enfatizó, el precandidato del FAP.