Bodoira: "vamos a ser la gran sorpresa"

A pocas horas del cierre de campaña, la lista “Vida y Familia-Rafaela En Serio" realizó ayer la última conferencia de prensa de cara a las PASO del próximo domingo, donde en nuestra ciudad se renovarán 5 bancas en el actual Consejo Municipal. El precandidato a concejal Delvis Bodoira es uno de los que encabeza este nuevo espacio político, y declaró ante los medios que "a nosotros nos toca ser la cara visible, pero hay un equipo enorme de gente, con especialistas en cada materia, que es la gente que no se ve pero esto no sería posible, el hecho de presentar 3 ordenanzas. Contamos con gente preparada, formada, con vocación, con valores para aportar a Santa Fe. En nuestro caso, a la ciudad de Rafaela, agradecerles a cada vecino que no abrió las puertas y que nos hicieron llegar sus propuestas, que ha compartido las publicaciones, que nos hicieron observaciones, porque de todos aprendemos y nos nutrimos". En tanto, con mucha alegría, el rafaelino acotó también que "creo que vamos a hacer la sorpresa, porque este equipo vino para quedarse. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los rafaelinos e instarlos a que participemos, que vayamos a votar. Si no es por nosotros, les pedimos que igual vayan a votar y elijan la opción de su preferencia. Necesitamos fortalecer la democracia y la única forma de cambiar las cosas es involucrándonos, participando. Juan (Argarañaz) mencionaba que el principal tema de preocupación de todos los rafaelinos y los santafesinos, el Nº 1 y por lejos, en el que no tengo dudas, es el tema de la seguridad. En las recorridas, en las visitas, nos sale en segundo lugar el tema de la economía, con lo difícil que está llegar a fin de mes, donde todos los días nos aumentan los precios. Hablamos con los comerciantes, los gastronómicos, los hoteleros, donde la pasaron muy mal, desde hace más de un año y medio, donde se tomaron decisiones desacertadas, donde fundieron a muchos emprendedores, a muchos rafaelinos y también a muchos santafesinos. Veíamos incoherencia, incongruencias en los horarios".

Por último, el abogado destacó que "las grandes estructuras políticas no están representando a la sociedad, por eso surgimos nosotros, donde estamos saliendo de la zona de confort por no sentirnos representados y decidimos armar nuestro propio espacio, nuestro propio partido con nuestros valores, con los que hicieron grandes a la ciudad de Rafaela, que son la cultura del esfuerzo, el trabajo, y eso es lo que queremos llevar a la provincia. Vamos a nacionalizar este espacio porque está claro que la grieta le sirve a unos pocos y las grandes estructuras no funcionan. Gracias a todos por acompañarnos, y vamos por una Rafaela en serio".

Además, estuvieron presentes Patricia Silva, precandidata a diputada nacional y Mónica Becla, quién es la segunda en la lista; los diputados provinciales Nicolás Mayoraz y Juan Argañaraz, este último candidato a senador nacional; y Natalia Armas, diputada provincial. Precisamente, Argarañaz, el único rafaelino que se postula para ese cargo, comentó que "es necesario dejar de hablar de grietas y comenzar a generar puentes para sacar a los santafesinos de la desocupación y de la pobreza. Cuando vemos la realidad y comparamos con la potencialidad que tiene nuestra provincia nos trae mucha tristeza y hemos visto en cada barrio cosas que no nos gustaría ver, entre todos debemos crear puentes y es una responsabilidad de los políticos”.