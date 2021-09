Boidi, una mirada sensible al vecino

La precandidata a concejal por el PDP dentro del Frente Progresista propone una "mirada sensible" y un "perfil técnico" para la ciudad.

A pocas horas de desarrollarse las elecciones internas locales y nacionales, la precandidata a concejal por el Partido Demócrata Progresista (PDP) dentro del Frente Progresista, la arquitecta Carla Boidi, y el actual edil Lisandro Mársico, dejaron un mensaje final para los vecinos de Rafaela a modo de cierre de una intensa campaña.

“El Partido Demócrata Progresista ha decidido con firme convicción apoyar a Carla Boidi y a quienes integran el resto de la lista, por su capacidad de trabajo, por haber comenzado a proyectar iniciativas en conjunto conmigo y trabajar a la par, en dar respuestas a los ciudadanos, por estar preocupada e interesada en cada problemática de la Ciudad; a su vez, es la representante de un agrupamiento político renovado, que vino a sumar y a quedarse para aportar desde este lugar a la Ciudad de Rafaela”, afirmó Mársico.

“Mi trabajo en el Concejo tendrá dos ejes fundamentales el control de la gestión administrativa y constituirme en un puente entre el Departamento Ejecutivo y el órgano legislativo, para que de esa interacción puedan darse las respuestas y soluciones necesarias que los vecinos requieran” sostuvo Carla Boidi, acompañada por Leo Baruchelli, quien ocupa el segundo lugar en la lista.

“Desde nuestro espacio invitamos al vecino de la ciudad de Rafaela a constituirse en partícipe, formando parte también de la generación de espacios adecuados para mejorar la calidad de vida y de forjar mayores posibilidades de igualdad. Entendiendo que debemos proteger, defender y mantener las políticas de estado municipal que se llevan a cabo correctamente y aportar nuestra visión sobre temas que falta profundizar, mejorar y también cambiar” sostuvo la precandidata del PDP.

“Mi objetivo es aportar ideas y un control técnico sobre la planificación urbana, el desarrollo de la ciudad, pero con una mirada sensible al vecino, que necesita ser escuchado; no siempre podremos dar una solución, pero no dejaré de dar una respuesta y de gestionar esa necesidad”, afirmó Boidi.

“Hace un año que vengo trabajando junto al concejal Lisandro Mársico, en diferentes problemáticas que tiene Rafaela, cuyas posibles soluciones fuimos ingresando en el Concejo Municipal a modo de propuestas, las cuáles venimos tomando de nuestro contacto permanente con los ciudadanos; ejes como el medio ambiente, la salud, la seguridad, la educación, han sido y el motivo de nuestra iniciativas” concluyó Boidi.