Obras de Anmarie Heinrich se exhiben en una muestra

BUENOS AIRES, 9 (Télam). - Con la exposición individual "La luz entre los cuerpos" de la fotógrafa Annemarie Heinrich, la galería Vasari -Esmeralda 1357- a partir del 8 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2021, de lunes a viernes de 14 a 18, con cita previa escribiendo a [email protected] Annemarie Heinrich (1912-2005) fue una figura fundamental en el desarrollo de la fotografía en la Argentina, reconocida por su trabajo como retratista de las grandes estrellas de cine, teatro, radio y danza desde mediados de los años 30: "Supo articular el elemento inesperado de la fotografía artística y el foco en el producto que guía la imagen comercial", dice la investigadora y curadora Paola Cortes Rocca.La muestra está integrada por una selección de fotografías representativas de su obra, donde se aprecia su estilo y preocupaciones y el trabajo particular con la luz. "La constante experimentación formal, la utilización del claroscuro y exposiciones múltiples, así como su sensibilidad sobre el rostro y el cuerpo humano", informa la galería.Los retratos, desnudos, manos y pies, figuras del ballet y el teatro -iconografías recurrentes en su imaginario-, forman parte de la exhibición individual con fotografías que van de mediados de los 30 a los 50.Entre las imágenes se destacan la de Eva Fernbach y Francisco Pinter, bailarines del Teatro Colón; el expresivo rostro de Tita Merello (1939), un fotomontaje con la actriz Elsa Daniel (1953), las manos de Manos de Pepe Emery y Van Doye Eyckens o las de la bailarina Maria Ruanova, y algunas de las serie Tabarís, entre otras tomas."Annemarie Heinrich supo combinar con impecable maestría la sintaxis compositiva del alto modernismo, su juego de reflejos y duplicaciones, la experimentación formal de las vanguardias de principios del siglo XX –con montajes y solarizaciones como las de Man Ray o Moholy-Naghy– y el glamour de la industria cultural", explica Cortes Rocca en el texto que acompaña la exhibición.Annemarie Erna Erika Heinrich de Sanguinetti nació en Darmstadt, Alemania en 1912 y de adolescente se mudó junto a su familia a la Argentina (1926). Sin manejar el idioma y por necesidades familiares, escogió como lenguaje y profesión la fotografía. Fue discípula de la australiana Melitta Lang, Rita Branger y el polaco Sivul Wilenski, y en 1930 a sus 18 años abrió su propio estudio fotográfico precario en Villa Ballester (provincia de Buenos Aires).Como fotógrafa retrató al star system local, al mundo del arte y la cultura -durante 40 años sus fotos fueron tapa de las revistas más prestigiosas del mundo del espectáculo- con retratos que se integran a los mecanismos de difusión de la industria cultural de mediados de siglo o son coleccionados por el gran público.Heinrich fue fundadora del mítico grupo experimental La Carpeta de los Diez (1952-1959), así como del Consejo Argentino de Fotografía, del Foto Club Buenos Aires y directora de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, y miembro de la Gesellschaft Deustcher Lichtbilder (Alemania),entre otras.Las obras pertenecientes al acervo de Annemarie, cuyo legado continúan sus hijos Alicia y Ricardo Sanguinetti, también fotógrafos, son mostrados por la galería que asumió el compromiso desde el 2005 de difusión y promoción del trabajo de la fotógrafa.Más allá de esta exposición particular, la artista cultivó distintas líneas de trabajo para una obra "inconmensurable" -como lo define su hija-, desde que anduvo con su cámara al hombro, y tiene entre las serie sus viajes (Latinoamérica, o las de Mar del Plata de los 40 y 50), paisajes, sus abstractas, objetos, sobre "manos", "desnudos" y su Latinoamérica en general.Sus obras forman parte de numerosas colecciones como la National Gallery of Art (Washington DC), MoMA (New York), el Malba, el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Museo Nacional del Cine, así como también de colecciones privadas.