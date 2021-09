Atlético recibe a Quilmes en Alberdi y Sportivo con Ben Hur en Barranquitas

La novena fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se juega entre semana debido a las elecciones del próximo domingo, a esto, sumado que entre viernes y sábado estará la carrera de TC en el Autódromo, Atlético de Rafaela vuelve a abrir –después de un largo tiempo- el Monumental para un juego liguista. Será esta noche para recibir a Argentino Quilmes a las 21.30hs (Reserva 20 hs.), con el arbitraje de Guillermo Vacarone.El ‘Cervecero’, uno de los protagonistas que tiene el principal certamen de Liga viene de perder su invicto y la punta en manos de Ferrocarril del Estado con un categórico 4-1, y hoy, buscará la recuperación para no perderle pisada a 9 de Julio, que tiene un andar formidable y por el momento invencible.La ‘Crema’, por su parte, viene de dos derrotas seguidas (1-0) vs Bochófilo Bochazo y Libertad, e intentará recomponerse para seguir soñando.El otro cotejo de este jueves lo disputarán Sportivo Norte y Ben Hur. El ‘Negro’ viene de ganar 3-2 en Aldao y buscará seguir por dicha senda, aunque no la tendrá fácil ante un ‘Lobo’ que viene entonado, con dos victorias al hilo y pretende seguir escalando en la tabla de posiciones, luego de unas primeras fechas para el olvido.El cotejo comenzará a las 20.30hs (Reserva 18.30hs) y tendrá como árbitro principal a Rodrigo Pérez.La 9ª fecha del Apertura comenzó anoche en Sunchales con Unión vs Ramona, que jugaban al cierre de nuestra edición, seguirá hoy y se completará mañana con los siguientes partidos: 20.30hs (Reserva 19hs) 9 de Julio vs Deportivo Libertad (Leandro Aragno), 21.00hs (Reserva 19.30hs) Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo (Mauro Cardozo), 21.30hs (20.00hs) Florida de Clucellas vs Peñarol (Gonzalo Hidalgo), Ferrocarril del Estado vs Talleres María Juana (Ariel Gorlino), Deportivo Tacural vs Deportivo Aldao (Darío Suárez).9 de Julio 24, puntos; Quilmes 21; Libertad 16; Ferrocarril del Estado 12, Deportivo Aldao 12, Deportivo Tacural 12; Atlético de Rafaela 11; Ben Hur 10, Brown 10; Peñarol 9; Sportivo Norte 8, Bochazo 8, Talleres 8; Dep. Ramona 6; Florida 5; Unión de Sunchales 4.Mañana, en continuidad de la novena fecha del Apertura, se enfrentarán en San Vicente Brown y Bochazo. Para dicho encuentro se habilitará la tribuna visitante y habrá 100 entradas disponibles.En las redes sociales de Brown se informa que las entradas, tanto para locales y visitantes, sólo se venderán de manera anticipada y será en la Secretaría (Cangallo 304), para más información comunicarse al 470396.