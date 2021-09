Se puso en marcha un nuevo torneo que tendrá su definición en el Monumental

Luego de los títulos conseguidos en cuarta y séptima división, en lo que se denominó Torneo Inicial 2021 de Inferiores de AFA, en la Primera Nacional, el último sábado se puso en marcha el certamen “segundo semestre 2021”. La particularidad de este nuevo y último torneo del año es que su definición será en el estadio Monumental de la Crema.



Del torneo participan 30 equipos, divididos en cuatro zonas. Las zonas “A” y “B”, se disputarán por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos, mientras que las Zonas “C” (donde está Atlético de Rafaela) y “D”, se disputarán por el sistema de todos contra todos, a dos ruedas de partidos, por puntos, todo conforme al programa de encuentros sorteado oportunamente. Una vez finalizada la disputa de estos partidos, aquellos clubes que ocupen el primer puesto de la Tabla Final de Posiciones, en cada una de las Zonas, por Categoría, clasificarán a la Fase Final del Campeonato de Divisiones Juveniles de Primera Nacional.



En dicha etapa final, habrá semifinales que se jugarán a un solo partido, en la cancha de la categoría que hubiera obtenido en la tabla final de posiciones 2021 de su zona la mayor cantidad de puntos, mejor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente. Los ganadores de la Zona A se cruzarán con la B y los de la C con la D (respetando así Buenos Aires e Interior).



La final la disputarán los ganadores de las respectivas semifinales y será a un solo partido en el estadio Monumental de Atlético de Rafaela. Los equipos vencedores de estos encuentros, por categoría, serán proclamados campeones de los Campeonatos de Juveniles de Primera Nacional – “Torneo 2do. Semestre” 2021.



LA CREMA Y EL PIRATA



Por la primera fecha de este torneo segundo semestre 2021 Atlético de Rafaela se enfrentó con Belgrano de Córdoba, juego de la zona C.

En el Polideportivo del Autódromo, predio ‘Tito’ Bartomioli, se presentaron las tres categorías mayores. En Córdoba lo hicieron las menores.



Todos los resultados:



Cuarta División: Atlético 1 (Samuel Sosa) vs Belgrano 2. Quinta División: Atlético 1 (gol en contra) vs Belgrano 1. Sexta División: Atlético 4 (Mateo Flenche x 2, Kevin Jappert y Alejo Manna) vs Belgrano 3. Séptima División: Belgrano 3 vs Atlético 1 (Agustín Luna). Octava División: Belgrano 1 vs Atlético 1 (Nicolás Dominino). Novena División: Belgrano 1 vs Atlético 0.



En la próxima fecha Atlético se medirá con Estudiantes de San Luis, luego con Estudiantes de Río Cuarto, quedará libre y cerrará la primera rueda con Instituto de Córdoba. Luego se jugarán las ‘revanchas’.