Autoridades locales se reunieron con participantes del “Argentina Programa”

El Plan "Elegí Digital" es una política de Gobierno local articulada con instituciones de la ciudad. Su principal objetivo es generar ámbitos de formación para jóvenes en temas vinculados a las nuevas tecnologías. Su diseño y puesta en marcha responde a una necesidad del territorio de contar con más personas formadas en estos temas. El evento contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la coordinadora del Elegí Digital, Romina Indelman; y los empresarios de la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI), Eduardo Crocianelli, Carlos Blanch, Claudio Tapia y Roberto Rodríguez.INCREMENTAR LA OFERTADE ESTUDIANTESPeiretti habló de los comienzos de Elegí Digital, y contó que “se trata de formaciones que implementamos a partir de la articulación con instituciones del territorio y otros niveles de gobierno. Pero también a partir de una identificación clara de una necesidad que tiene la ciudad de contar con recursos formados en temas vinculados a lo digital, a la programación. Elegí Digital surge de los diálogos que vamos teniendo con empresarios de la ciudad que pertenecen a la CEDI, que son quienes desde hace ya varios años vienen manifestando esta inquietud, que es la necesidad de contar con recursos formados en temas digitales para satisfacer una demanda creciente”. “En el año 2019, observamos en el estudio que realiza ICEDeL con estudiantes secundarios, que existía una escasa cantidad de jóvenes que seguían estudiando carreras vinculadas a la programación. Solo un 3% de los y las estudiantes respondían que seguirían estudiando este tipo de carreras. Esta situación nos llevó a plantear esta estrategia que busca generar espacios formativos articulando con las casas de estudios locales”; agregó el funcionario. “Luego de mucho diálogo institucional, pusimos en marcha el plan Elegí Digital, planteando como principal objetivo ampliar la base de jóvenes con conocimiento en programación y motivando la continuidad de esta trayectoria formativa”; resaltó Peiretti.FORMACIÓN“En estas trayectorias de formación nos planteamos como objetivo la capacitación a demanda. Son cursos que se fueron estableciendo de acuerdo a necesidades locales, como por ejemplo Android, Cableado de Redes, Internet e Introducción a la Programación”; dijo la coordinadora del Elegí Digital, Romina Indelman. “También creamos el Rafaela Emprende Digital, que busca fortalecer emprendimientos digitales locales; donde se hacen acompañamientos, tutorías, mentorías y todo lo que tiene que ver con asesoramiento para el proyecto digital. Además, propiciamos la participación en el Aprender en la Empresa versión digital, que intenta poner en práctica los saberes adquiridos a través de todos los cursos de formación, mediante la formación en la misma empresa. Desde el municipio se busca formarlos a partir de las necesidades puntuales y específicas de nuestras empresas”; cerró la coordinadora.“EL FUTURO YA LLEGÓ”“Si ponemos el pie sobre la realidad, vemos que el 60 por ciento de las personas que no consiguen trabajo en la ciudad, no terminaron la escuela secundaria, son menores de 30 años, y el 62 por ciento son mujeres”; detalló Castellano. “Venimos planificando la Rafaela de los 150 años. Estamos a 10 años de eso y hablamos de futuro, porque el futuro ya llegó. Debatiendo esto con el equipo, nos vimos en la necesidad de también producir ese proceso de aceleramiento y aprovechar todo el trabajo hecho durante estos dos años; aprovechar el Argentina Programa, el Rafaela Emprende Digital, la institucionalidad que tenemos con empresarios de la CEDI. Nos pusimos a trabajar porque estamos ante una revolución del sistema productivo jamás vista en los últimos 100 años, que encima viene acelerado por una pandemia”.“Tal vez no somos conscientes del momento que nos toca vivir y la velocidad de los procesos de cambio que estamos atravesando sin darnos cuenta. Yo creo que tenemos el vínculo público-privado de diálogo con las instituciones de la ciudad. Si no tuviéramos ese ejercicio es probable que cada uno estuviera trabajando por su lado. Acá el gran secreto para poder hacer un puente entre la oferta y la demanda, es el diálogo y la posibilidad de potenciar la capacitación y formación”; cerró el mandatario.TRES ETAPASEl Plan cuenta con tres fases. La primera está vinculada a una formación inicial en programación donde las acciones se articulan con el Gobierno nacional a través de "Argentina Programa". La segunda etapa prevé que los y las participantes que logren egresar de "Argentina Programa" se inserten en una nueva etapa de formación. En este sentido, se realizaron formaciones específicas vinculadas a Introducción a la Programación, Robótica, Programación de Apps Móviles y Cableado de Redes de Internet. Cabe destacar que hasta el momento egresaron 89 jóvenes que ya cuentan con conocimiento en temas digitales y que están en sintonía con la demanda local. Por último, la tercera fase propone dos alternativas. La primera busca la inserción laboral y para ello se propone una formación en la empresa; para cumplir con este objetivo se pone en marcha "Aprender en la Empresa Digital". La segunda tiene que ver con acompañar a aquellos jóvenes que quieran emprender. Aparece el Rafaela Emprende Digital que busca fortalecer a emprendedores y emprendedoras locales en sus capacidades para desarrollar sus negocios de forma sostenible.