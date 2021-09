Se entregaron tarjetas

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, entregó las tarjetas a los y las jóvenes beneficiarios del programa Santa Fe Más - Aprender Haciendo. La misma se desarrolló en el DIAT (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial) – Sedronar, con la presencia de la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia. “Llevamos a cabo la entrega de la tarjeta a cada joven que participa en el Santa Fe Más, que les permite cobrar la beca que le corresponde por asistir a alguno de los talleres que se desarrollan en el marco del mismo”; contó Villafañe. “Es un programa provincial con el que el gobernador Omar Perotti le brindó a Rafaela la posibilidad de tener más de 20 talleres en funcionamiento. El espíritu que tiene es el acompañamiento y contención a más de 300 jóvenes de la ciudad que no solo aprenden e incorporan un oficio en su vida, sino que, además, es la oportunidad que tienen para insertarse en el mundo laboral. Así como también, la posibilidad de tratar temas que no pueden expresar en otros ámbitos”; explicó. Por su parte, Ruggia, expresó: “Estuvimos haciendo entregas de las tarjetas del programa Santa Fe Más, que viene funcionando desde el mes de noviembre en la ciudad de Rafaela. Tiene más de 20 formaciones en distintos barrios de la ciudad, donde participan más de 300 jóvenes. Estos cursos no solo brindan la posibilidad y la contención, sino que también tienen la mirada productiva y del trabajo”.El programa provincial propone instancias formativas para lograr la inserción en el mundo del trabajo de jóvenes entre 16 y 30 años, y el desarrollo productivo regional y provincial. Se presenta como una política interministerial que apuesta por jóvenes que se encuentran fuera de los circuitos laborales y educativos formales. Los espacios formativos estarán distribuidos por todo el territorio provincial y servirán como herramienta de acercamiento para diseñar estrategias de abordaje integrales. Se apostará a la generación de infraestructuras sociales para recomponer los afectos comunitarios y solventar la logística territorial que permita atender las demandas de cada lugar.