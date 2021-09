Un caso en Rafaela

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó ayer tan sólo un caso más de coronavirus en Rafaela, que además fue el único registrado en el departamento Castellanos, con lo cuál el total de infectados desde el inicio de la pandemia es de 14.747. En tanto, al día de hoy los activos son 48, los aislados 151 y los recuperados 14.379, mientras que en las últimas 24 horas no se reportaron fallecimientos, siendo 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta letal enfermedad. Sobre las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que aún continúan internados 3 pacientes Covid-19 positivos (10% de ocupación) y 3 pacientes sospechosos y No Covid (33% de ocupación) en UTI y 4 pacientes Covid-19 positivos y 43 pacientes sospechosos y No Covid-19 en sala general.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 163 contagios de Covid-19 en el territorio provincial, que tiene un acumulado de 467.356. Son 152 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 270 en sala general, 9.771 son activos y 449.234 los recuperados. Además, fallecieron 15 personas con Covid-19 en la bota santafesina, que registra 8.351 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.922.779 vacunas de las 3.999.985 dosis que recibió Santa Fe.EQUIPAMIENTOLa Secretaría de Tecnología de la Gestión asignó para los Centros de Salud de Rafaela, Lehmann y Susana, 14 Router Huawei para permitir la conexión a la Red Provincial de datos de Salud, agilizando los procesos de atención y de conectividad con otros niveles de complejidad de los efectores de primer nivel. La inversión asciende a $ 1.176.000 (un millón ciento setenta y seis mil pesos).