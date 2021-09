Última sesión del Concejo

Esta mañana, desde las 9, se realiza la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se concretarán este domingo 12 de septiembre, y en la que tres de los concejales son precandidatos a renovar sus bancas: Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual; y en la que el presidente Germán Bottero, es precandidato a diputado nacional.Más allá de lo que se diga, es indudable que la campaña le puso una dinámica distinta a la actividad legislativa, en donde de un lado aducen que no hay respuestas por parte de los funcionarios del Ejecutivo y hace tiempo no suben al sexto piso; del otro lado, expresan que estas son chicanas políticas que se usan en medio de la campaña y que siempre que se los convocó fueron.Lo cierto, es que esta mañana en el Orden del Día de la sesión, hay seis proyectos que recibieron despacho luego de la reunión de comisión del lunes y se votan hoy, entre ellos una Minuta de Comunicación presentada por el concejal Jorge Muriel, en la que se propone se evalúe, colocar el nombre de Jorge “Chichín” Romera a los reconocimientos a los ex deportistas que se realicen en el marco de los Premios a Deportista del Año.Los fundamentos de la iniciativa, son que Jorge Romera, conocido por todos como “Chichín”, fue sin duda uno de los más entrañables personajes que “nos acompañó durante mucho tiempo en nuestra ciudad, llenando de sonrisas, anécdotas y generosidad los espacios que compartía. Nacido un 20 de marzo de 1950, fue un activo animador de las organizaciones de nuestra ciudad, desde su participación en las inferiores del básquet de Atlético de Rafaela, hasta sus más de 20 años vinculado a La Asociación Bancaria de Rafaela, donde ocupó por mucho tiempo el cargo de Secretario General. También ocupó un lugar destacado en la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, desempeñándose como Coordinador, siendo siempre fuente de consulta para los clubes, especialmente para los clubes amateur, acompañando con diversos trámites y gestiones. Además, fue parte de la Comisión Asesora Municipal del Deporte y un activo organizador de las Fiesta del Deporte, organizada cada año por la Municipalidad; que en los últimos años de la Fiesta del Deporte, él fue el encargado de homenajear a las viejas glorias del deporte de nuestra ciudad, llenando el show de recuerdos, emociones y orgullo. Este hecho hizo que periodistas y funcionarios, llamen informalmente a esta parte “Premios Chichín”.Además, se vota una modificación presupuestaria solicitada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que establece se amplíe el Cálculo de Recursos del Presupuesto del Ejercicio Financiero 2021 aprobado por Ordenanza Nº 5.252, $ 5.800.000, incrementando la partida A.03.0l.0l.000.000.00.00/1 Aportes No Reintegrables. Para la misma, se argumenta que por Resolución N° 000550 del Ministerio de Desarrollo Social, se resuelve celebrar un Convenio con la Municipalidad de Rafaela, por la suma de $ 1.800.000, destinado a financiar el proyecto “Escuelitas Deportivas Barriales”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas.En tanto, este jueves, también se vota una Minuta de Comunicación, solicitando restablecer el recorrido de minibuses en barrio Güemes; otra Minuta para realizar mejoras en barrio Villa Los Álamos; una Minuta para reforzar señales de tránsito en ruta 34, entre Las Violetas y Estanislao del Campo; y un proyecto para autorizar la compra directa.