Corral cerró su campaña en Rafaela con un fuerte respaldo de Lilita Carrió

Rafaela fue sede ayer del acto de cierre de campaña de la lista Vamos Juntos, que postula para el Senado nacional a José Corral y como precandidatos a diputados nacionales a Roy López Molina y Lucila Lehmann. La actividad, que se desarrolló ayer la ventosa tarde de ayer al aire libre en La Victorian Casona, contó con la participación estelar de Lilita Carrió, referente de Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, que brindó su rotundo apoyo a la que consideró "la lista más representativa de la coalición, ya que es la única que cuenta con representantes del radicalismo, del PRO y de la CC".

A la cita llegaron especialmente invitados los precandidatos a concejales por el sector, Gonzalo Mondino y Laura Monzón entre otros. También compartió escenario el actual diputado nacional y suplente de Corral en la lista, Albor Cantard.

“Estamos muy entusiasmados porque a pesar de que hay desánimo, hay un poco de desesperanza, sin embargo de a poco nos vamos entusiasmando los argentinos de que este domingo hay que aprovecharlo sino queremos que las cosas sigan como están. Queremos marcar un límite y juntar un grupo de legisladores preparados en el Senado y en Diputados para dar esta pelea de poner un límite a los atropellos y a este gobierno que le pone el pie encima a Santa Fe y a la República, a sus instituciones, pero además generar una propuesta de país distinto”, sostuvo Corral.

El precandidato a senador nacional, afirmó: “En esta campaña nosotros hicimos propuestas, que tienen que ver con el trabajo y especialmente el trabajo para los jóvenes, como generamos esto ahora que vamos saliendo después de que nos encerraron, (cerraron las escuelas, cerraron los negocios, cerraron la economía) porque la pandemia va pasando a pesar de las malas decisiones que tomaron”.

“Los vecinos y vecinas, pueden preguntar por qué le tenemos que creer a esta gente, y yo les digo, saben porque deben creernos, porque ya lo hicimos, porque cuando hablamos de atacar a las mafias, Lilita ya lo hizo; cuando hablamos de denunciar a los narcotraficantes, Roy ya lo hizo en Rosario; cuando decimos que vamos a defender al campo, Lucila además de todas las leyes que presentó, presentó un amparo para evitar el cierre de las exportaciones de carnes; y porque cuando yo digo que mi prioridad va a ser la educación, ya lo hice cuando me tocó ser intendente de Santa Fe y cree jardines para los más chiquitos. Cuando nosotros tuvimos poder, nos dedicamos a la educación y al trabajo con los jóvenes”, puntualizó. Y cerró: “Cada cosa que proponemos, tenemos un antecedente de haberlo hecho, por eso tienen que creernos, porque queremos llevar esa experiencia al Congreso y queremos mejorar al país”.



CARRIÓ APUNTÓ

CONTRA ANGELINI

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, llegó a Rafaela para el cierre de la lista Vamos Juntos y una vez más le brindó un absoluto respaldo a Corral y al resto de los precandidatos, entre ellos a Lucila Lehmann a la que bautizó como "la Lilita de Santa Fe".

Carrió señaló que la lista "Vamos Juntos" en Santa Fe, es "la más sana y representa la unidad y la decencia", y tal como lo manifestó durante estos últimos días, afirmó que "Angelini no es Patricia Bullrich y eso lo tienen que tener claro, un operador de cuarta no es Patricia Bullrich, estoy harta de que me digan una cosa y hagan otra”. En este sentido, recordó que en diciembre pasado, en una conferencia de prensa, el cuestionado senador provincial Armando Traferri dijo que almorzaba y cenaba "con Federico Angelini, que es del PRO", como una muestra de diálogo. Según dijo, Angelini prefirió el silencio y nunca se pronunció contra las mafias con nombre y apellido. Como antecedente, Carrió recordó ya tiempo atrás Federico Angelini defendió a Antonio Bonfatti cuando ella lo acusó de ser funcional al narcotráfico.

La fundadora de Juntos por el Cambio habló de la actualidad y advirtió: “A fin de año sigue gobernando Alberto Fernández al que hay que sostener aunque él que se caiga solo, porque si no viene Cristina Kirchner y si hay un golpe, pero viene Massa".

Respecto a la situación de Santa Fe, la referente de Coalición Cívica sostuvo que “con (Omar) Perotti no tengo nada que ver, pero la verdad es que él no es responsable ahora del narcotráfico; yo desde el 2001 estoy denunciando la ruta 34; desde el 2002 estoy diciendo la nueva Chicago va a ser Rosario que va a estar sitiada por el narco; dije en el 2001 que la droga entra por Ceres y termina. Ustedes están sitiados por el narcotráfico”.