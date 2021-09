“Mi primer tema”, el proyecto de Lescano para fomentar la música

Federico Lescano, junto a un nutrido grupo de artistas locales, presentó al intendente Luis Castellano el proyecto “Mi primer tema”, que busca potenciar a músicos locales para inscribir y grabar su trabajo discográfico. El precandidato de la lista Celeste y Blanca de Hacemos Santa Fe contó la idea también a Martín Racca, quien encabeza la lista del espacio.

El encuentro, al que se sumó el secretario de Cultura del Municipio, Claudio Stepffer, se desarrolló en cercanías del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, en un espacio estratégico como lo es avenida Roque Sáenz Peña y su intersección con calle Primera Junta, donde se puede verificar un estado avance y progreso sostenido.

Recordemos que “La Estación” contará además con una plaza inclusiva y sensorial, que se ubicará frente a los galpones, y que se lleva a cabo en forma conjunta entre el gobierno municipal, provincial y nacional.

El proyecto “Mi primer tema” está dirigido a músicos de la ciudad de Rafaela, que están dando sus primeros pasos en la composición y creación de temas musicales propios de distintos géneros. Asimismo, entendiendo la complejidad de este proceso y las dificultades a las que se enfrentan los artistas en el arduo y costoso camino de producción y difusión de sus materiales musicales, “Mi primer tema”, busca generar espacios y medios, para incentivar, producir y difundir, creaciones originales de los músicos de nuestra ciudad.

Por eso como parte de la implementación del presente proyecto, se busca incentivar no solo la creatividad y visibilización de los artistas, sino también fomentar la participación de productores musicales y audiovisuales también de nuestra localidad.

"Este proyecto está pensado para músicos de la ciudad que no han tenido la posibilidad de grabar o producir un videoclip. La idea es acompañar a los artistas en todo el proceso, asesorar en lo que es el marco legal que se necesita tener en cuenta para registrar los temas propios, que entre otras cuestiones comprende el alta del artista a nivel nacional", explicó el propio Lescano durante el encuentro. "Avanzar con esta propuesta puede generar una cadena de trabajo, porque detrás del artista hay productores y otros especialistas colaborando en el proceso. La música es uno de los sectores más afectados por la pandemia, esta iniciativa se presenta como un incentivo desde la política pública a favor de la cultura en general y de los músicos en particular", agregó.

La convocatoria de artistas rafaelinos será pública, sin distinción de edad, género o estilo musical. El material presentado por los músicos debe ser de carácter propio, original y someterse a control de plagio.

El área de producción de audio se llevará a cabo en esta primera etapa, en los espacios propuestos por cada productor, en sus salas de grabación. Esta sección será reemplazada en un futuro, con la culminación del espacio artístico metropolitano.

Mientras que el área de producción audiovisual se realizará en espacios públicos seleccionados por los operarios fílmicos, atendiendo a las características de cada artista y promoviendo el conocimiento de la ciudad y sus lugares.

Finalmente, la iniciativa impulsada por Lescano establece que el material elaborado será difundido y ofrecido a la sociedad por medio de distintas plataformas audiovisuales, como así también en medios locales y en redes oficiales del municipio.