Gasparotti: "tenemos un gran vacío político"

A pocas horas del cierre de campaña con vistas a las PASO del próximo domingo, donde en nuestra ciudad se renovarán 5 bancas en el actual Consejo Municipal, uno de los precandidatos, Oscar Gasparotti, representante de la lista “Ser una gran ciudad” del partido Podemos en Rafaela, sostuvo en esta recta final de la recorrida por las calles rafaelinas, que "estamos bien, con mucho cansancio pero con el sabor lindo de poder estar en todos los barrios hablando con la gente de diferentes sectores y con sus diferentes problemáticas. Estoy seguro que la gente nos va a acompañar este domingo y esperemos que así sea para seguir esta marcha hacia el 14 de noviembre. En la charla con los vecinos, nos han comentado 2 o 3 problemáticas básicas: uno es el tema de la salud y el otro gran tema es la inseguridad. Pero cada barrio tiene sus problemas, y para saberlo tenés que estar en todos los sectores. Por ejemplo, en Virgen del Rosario hay tal problema, en el Güemes están los lotes que se inundan, en Villa del Parque está la problemática del famoso canal o zanjón, en el Mora nos están pidiendo las cloacas, en la zona del Paseo del Este del barrio Belgrano no hay cloacas ni gas, en el Independencia hay otros problemas más o menos similares, donde piden asfalto o badenes o lomas de burros. La verdad que Rafaela necesita muchas obras, pero vemos también que se están haciendo obras que para nosotros no son positivas o erráticas, lamentablemente, como por ejemplo la que se está haciendo en barrio Italia, algo que también coinciden los vecinos del sector. La idea de llegar al Concejo es pensar en positivo, donde el intendente nos va a escuchar con todas las obras que hace falta para la ciudad. Aún no hemos sido escuchados, porque hace 2 años hablé de 400 viviendas, algo muy importante para la ciudad, al igual que la finalización inmediata del nuevo hospital que había levantado el gobierno socialista. Cualquier gobierno que sea, socialista o peronista, deben terminar el nuevo hospital, una pena muy grande para Rafaela, porque se necesita y mucho. Hubiese sido lindo porque nos hubiéramos adelantado a esa mala jugada que nos pegó el Covid y ahí es donde uno se da cuenta que para hacer política hay que adelantarse a los tiempos que vienen. La gente tiene que decidir por políticos que están un paso adelante y para eso hay que estar trabajando en el territorio".Sobre otros proyectos que tienen en carpeta, el postulante agregó que "nos interesan todos los temas, como la violencia hacia la mujer, el hecho de que los delincuentes queden libres a la media hora del hecho. También hay cuestiones menores que se deben controlar, ya que queremos volver con el vivero municipal, una propuesta auténticamente nuestra, como el de las viviendas. Sobre la inseguridad, que es un tema general, queremos sentarnos cara a cara y hacer una mesa de consenso entre todas las partes y decir qué ciudad queremos y desde ahí sacar un debate positivo y actuar en consecuencia para que Rafaela cambie, que lo que la sociedad nos está pidiendo. El único camino es ese, el diálogo".Sobre la gestión actual del Consejo, dijo que "parece que de afuera es más fácil hablar que de adentro, pero creo que soy la oposición que Rafaela necesita. Veo un Concejo muy tibio, que tiene que ver con una cuestión política, con concejales que dependen de una estructura mayor, ya que reciben órdenes e inquietudes que no se pueden tocar, y se debe terminar con ese tema. Nosotros venimos a trabajar por la gente de Rafaela que hace años que viene reclamando un cambio y por eso formamos el partido Podemos, que es exclusivo de la ciudad, con gente de trabajo de Rafaela y que no nos asocia a ningún otro partido a nivel provincial, aún cuando usen la palabra Podemos". Por último, sobre los resultados que espera el domingo, respondió que "soy muy optimista, donde creo que la gente nos va a acompañar con su voto. El tema es que a nosotros no nos alcanza con pasar el corte, sino que necesitamos sacar más votos para estar cerca de la final del 14 de noviembre. Así que le pedimos a la comunidad rafaelina un voto de confianza para el próximo domingo para este equipo de trabajo que realmente se desvive hoy y lo va a hacer en el mañana. Necesitamos que lo plural llegue al Concejo y que se puedan debatir desde raíz todos los temas que están en carpeta. Estamos viviendo un vacío político realmente, y debemos ponernos a trabajar en los temas de política que la gente nos está requiriendo y no los intereses que le convienen a los partidos políticos provinciales y nacionales. tenemos que escuchar al ciudadano de Rafaela".Por último, Jesús Turino, integrante de la lista, acotó que "nuestro mensaje es que nos apoyen, porque somos un espacio político nuevo. Sabemos de la problemática que sufren los vecinos día día. En la parte de salud vamos a bregar por lo que contó Oscar, además de los problemas que se suceden los fines de semana, donde no conseguís que nadie te atienda en caso de un accidente más allá de que tengas una obra social, donde tenés que irte a Santa Fe, donde uno es muy bien atendido, a diferencia de lo que sucede en esta ciudad, algo que se tiene que ver, estudiar y solucionar. Como farmacéutico, veo esta problemática como muchas otras, como el de los SAMCO y el de los CAPS, donde tienen que ser reestructuradas las formas de atención o los horarios para que ese sistema funcione mejor, al igual que la entrega en tiempo y forma de medicamentos a las personas que no tienen obra social o lo que no pueden acceder a comprar un medicamento en una farmacia particular".