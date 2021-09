Pullaro: “A Perotti le falta coraje para exigir fuerzas federales para Santa Fe"

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, manifestó que no piensa mandar Fuerzas Federales a Santa Fe porque “En CABA la tasa de homicidios es más alta que en Santa Fe”.Ante esto el diputado y precandidato a senador nacional Maximiliano Pullaro expresó que: “A Perotti le está faltando coraje para exigir Fuerzas Federales para Santa Fe. No podemos aceptar que para el gobierno kirchnerista los santafesinos tengamos menos derechos que los vecinos del conurbano bonaerense", "Lo que mas molesta es que el gobernador elige no pelearse con Cristina, aunque nos perjudiquen con las políticas seguridad.”“Mientras la situación de inseguridad se profundiza, cada vez más el gobernador está entretenido con la campaña. Debería estar golpeando las puertas de la Casa Rosada exigiéndole al gobierno kirchnerista las Fuerzas Federales que deberían estar cuidando a los santafesinos”, continuó.“Queda más que claro que al kirchnerismo no le interesa Santa Fe y que su prioridad sigue siendo el conurbano bonaerense. Perotti no tiene ni el coraje ni la capacidad para exigirle al presidente lo que les corresponde a los santafesinos en un momento de mucha angustia y mucha necesidad de Fuerzas Federales”, Agregó. “El gobernador debería convocar a todos los poderes para enfrentar a las mafias como al delito en todas sus formas. Debe dejar de especular, para recuperar de una vez todo lo que se perdió en estos 20 meses de gestión. Tiene que acordarse un plan de acción para revertir los problemas en materia de investigación, operativa y para revertir el caos en el servicio penitenciario".