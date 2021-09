Un crimen narco por encargo y una mención a Rafaela

El rosarino Carlos Héctor Argüelles, de 46 años de edad y oficio chapista de autos, era un exsocio arrepentido del narco detenido Esteban Lindor Alvarado, a quien se sindica como el principal rival de Los Monos en el reparto de "zonas" para la venta de drogas por narcomenudeo en la ciudad de Rosario.Argüelles había decidido declarar contra su ex socio, el narco Alvarado, a cambio de acordar una condena satisfactoria en un juicio abreviado por un homicidio con los fiscales Matías Edery y Luis Scchiapa Pietra que lo investigaban.El lunes último por la tarde, Carlos Argüelles fue acribillado en la puerta de su taller mecánico en Rosario. Argüelles -que nunca aceptó ingresar a programas de testigos protegidos- recibió dos balazos en el cráneo y uno en una pierna. A pesar de que sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Clemente Alvarez (HECA) de la ciudad de Rosario, el hombre falleció minutos después.Los cuatro sicarios que lo mataron -tres hombres y una mujer- no pudieron huir muy lejos: fueron atrapados a unas 40 cuadras del lugar del crimen, en La Tablada, el barrio que fue en el pasado de total dominio de Los Monos y en el que ahora conviven varias organizaciones narcocriminales. Los apresados son Maximiliano Morel, Lautaro Arena, Aldana Peralta y Rodrigo Varela.Los sicarios fueron interceptados cuando circulaban en un VW Fox rojo, sobre la calle Chacabuco y Villar y arriba del auto llevaban una bomba molotov que se presume iban a utilizar para abandonar el auto, incendiarlo con la molotov y no dejar rastros. Pero nada de esto sucedió como lo habían planificado.Según lo publicado en su Twitter por el periodista de Infobae, Agustín Lago, el VW Fox color rojo incautado, "según registros, es de una persona de Rafaela, y no tenía pedido de captura".El vehículo en cuestión estaría a nombre de una mujer de Rafaela identificada como "A.P.", cabe destacar, las mismas iniciales que la sicario detenida Aldana Peralta, yy que pertenecería a la "flota" de Esteban Lindor Alvarado, ya que Argüelles se dedicaba justamente a hacer este tipo de "trabajos".En este sentido, consigna Infobae que, "Argüelles, el hombre de 46 años era, según la investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Rosario,preso por instigar el asesinato de un prestamista y liderar una supuesta asociación ilícita, balaceras contra edificios judiciales y por el transporte en 2017 de casi 500 kilos de marihuana a Río Negro, entre otros hechos".Resta ahora esperar entonces, que derivaciones tomará la causa luego de que mañana viernes los cuatro sicarios detenidos sean sometidos a una audiencia imputativa por el asesinato de Argüelles, y en dicha instancia se conozcan datos oficiales sobre el registro del automóvil en cuestión, que