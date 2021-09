Lilita Carrió, sin filtro: "Angelini no es Bullrich, es amigo de Traferri"

La líder de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio acusó a Federico Angelini de ser cómplice del delito y dejó en claro que más allá de las fotos "no es Bullrich". Llamó en nombre de todos los referentes nacionales a acompañar a José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann.

En su paso por Rosario antes de las elecciones primarias del domingo, Elisa Carrió mostró su compromiso contra las mafias y en la interna de Juntos por el Cambio acusó sin filtro al precandidato a senador Federico Angelini de ser parte de una corporación política con privilegios que es cómplice de la violencia en Santa Fe, entre otras cosas su actual vínculo íntimo y silencio sobre Armando Traferri, acusado de corrupción.



Lilita, que dijo que la lista "Vamos Juntos" de José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann es "la más sana y representa la unidad", avisó que "Angelini no es Patricia Bullrich y lo sabe todo Santa Fe. Pero a diferencia de Patricia, a quien quiero mucho, yo no tengo ninguna aspiración para 2023 entonces no quiero que el domingo voten a gente que pueda traicionarnos", advirtió.



Carrió, que dio pelea en soledad contra el narcotráfico, recordó que ya en 2003 avisó que el delito "iba a tomar Rosario".



"Hice las denuncias y me trataron de loca todos. Ahora hay un senador, ¿íntimo amigo de quien? íntimo amigo de ese que yo le digo Angelici, Angelini...", que está acusado de organizar la protección política transversal y judicial a crimen organizado. ELISA CARRIÓ



Para Carrió no pasó desapercibido que en diciembre pasado, en una conferencia de prensa, Traferri dijo que almorzaba y cenaba "con Federico Angelini, que es del PRO", como una muestra de diálogo. Angelini prefirió el silencio y nunca se pronunció contra las mafias con nombre y apellido.

Como antecedente, Carrió recordó ya tiempo atrás Federico Angelini defendió a Antonio Bonfatti cuando ella lo acusó de ser funcional al narcotráfico.

"Cuando yo lo hago cómplice a Bonfatti de todo lo sucedido, toda la Cámara de Diputados incluidos los del propio Angelici votaron un repudio. Y hoy lo cierto es que la sociedad está entre la vida y la muerte en Rosario, por eso con el tiempo la gente me pide perdón", expresó Lilita, y recordó que Jorge Faurie -que integra la lista de Angelini "fue parte de una operación contra un hijo mío que resultó ser todo mentira".

"En nombre de eso tenemos que votar una política sana y de unidad, y eso está reflejado por José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann. Doy fe de ellos", cerró Carrió.

LA LISTA MAS SANTAFESINA

La presencia de una fundadora de Juntos por el Cambio como Carrió fue la expresión del apoyo de toda la coalición a "Vamos Juntos". José Corral (UCR), precandidato a senador, dijo que desde las PASO "hay que construir un proyecto para Santa Fe y para el país que esté basado en un sentimiento genuino en un valores", y agradecidó "el apoyo incondicional de Lilita a la propuesta más representativa de Juntos por el Cambio", ya que cuenta con integrantes del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica.



Por su parte, el primer precandidato a diputado nacional, el rosarino Roy López Molina (PRO), planteó que "hay dos batallas" en una misma elección. "La primera es respecto del futuro de la provincia y del país que queremos pero también hay una muy clara respecto de qué Juntos por el Cambio queremos. No todo es lo mismo en esta interna. Nosotros no tenemos ningún compromiso con las mafias", señaló.



Lucila Lehmann (CC), también precandidata a Diputados, agradeció a Carrió "la confianza de siempre" y concluyó: "Vamos a seguir representando a los santafesinos cómo se merecen, sin dobles discursos, ni complicidad con las mafias, ni moviéndonos por ambiciones personales".