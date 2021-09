Unión y Ramona abren la novena del Apertura

Anoche, en la reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol se programó la novena fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Debido a las elecciones del próximo domingo, la misma se disputará entre semana.

Este miércoles jugarán en Sunchales Unión y el Deportivo Ramona, juego que comenzará a las 21.30hs, reservas 20hs.

LA PROGRAMACION

Jueves 9/9: 20hs Sportivo Norte vs Ben Hur, 21.30hs Atlético de Rafaela vs Argentino Quilmes (en el estadio Monumental). Viernes 10/9: 20.30hs 9 de Julio vs Dep. Libertad, 21.00hs Brown San Vicente vs Bochófilo Bochazo, 21.30hs Florida de Clucellas vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Talleres María Juana, Dep. Tacural vs Dep. Aldao.

LAS POSICIONES:

9 de Julio 24, puntos; Quilmes 21; Libertad 16; Ferrocarril del Estado 12, Deportivo Aldao 12, Deportivo Tacural 12; Atlético de Rafaela 11; Ben Hur 10, Brown 10; Peñarol 9; Sportivo Norte 8, Bochazo 8, Talleres 8; Dep. Ramona 6; Florida 5; Unión de Sunchales 4.