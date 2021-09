Rubén Casabella: mejor actor en el Festival Escobar Cine Móvil

POR JORGE LUIS MEZZABARBAEl humbertino (por adopción) Rubén Casabella recientemente se hizo acreedor de un importante premio a nivel internacional. Fue seleccionado como mejor actor en la primera edición del “Festival Municipal Escobar Cine Móvil” en la obra que ha escrito titulada ¿Vos me ves a mí?En un acto muy emotivo, llevado a cabo el pasado fin de semana en el Teatro Seminari Cine Italia de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó la entrega de premios del citado festival “Escobar Cine Móvil” donde agradeció a los participantes no sólo de Argentina, también del exterior.De este evento participaron 60 cortometrajes y se trató del primer festival de cine realizado íntegramente con celular o tablet. La convocatoria fue realizada por el Municipio de Escobar en diciembre de 2020 y el eje temático elegido fue el “aislamiento”. La particularidad de la participación era el tema “el encierro” y tenía que tener no más de 4 minutos de duración”.Si bien destacamos hoy el lauro obtenido como mejor actor, decimos que cuenta en su haber con varias profesiones y oficios: locutor, periodista, (propietario de FM Endecha), actor, director y escritor. Supo decirnos en esta entrevista “en todas las actividades sin dudas hay algo de mí”.Nacido en Rafaela pero su niñez y adolescencia las ha vivido en Santa Clara de Saguier. En esta localidad del sur del departamento Castellanos fue dirigido por primera vez por su padre y a partir de allí, su pasión por el teatro no se detuvo. Esa pasión lo llevó a trasladarse a la ciudad de Santa Fe siendo muy joven para estudiar y perfeccionarse en la mencionada actividad, comenzado en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez y en escuelas particulares, participando con el grupo “Popular del Litoral” dirigido por Reinaldo Brusone. También en obras dirigidas por José Franchini, Carlos Thiel y Miguel Flores.Rubén en la actualidad cuenta con más 15 obras escritas las cuales muchas fueron representadas en distintos lugares de nuestro país. En Rafaela varios grupos representaron cuatro obras, incluyendo (Cañada Nieto- ciudad de Uruguay) y en el DF de México en el Teatro Las Máscaras. Ya existe un compromiso a cargo de un grupo teatral de Boedo- Buenos Aires, para que en octubre próximo presenten la obra ¿Vos me ves a mí? Justamente la obra cuyo texto ha escrito Rubén y obtuvo premio al mejor actor. También el año 2020 logró mención en concursos latinos con la narrativa ”Otoño a los 50”.Hoy vive en nuestra localidad, la eligió desde hace 30 años con su esposa Gabriela Faltoni (artista plástica), sus hijas Ariana y Agostina, sus yernos Juan y Bruno y la nietita Ernestina. Todos en familia apoyan incondicionalmente las actividades que realiza como escritor, director y actor. Es un gran inquieto de la cultura por lo que también junto a su grupo familiar están trabajando en una escuela de teatro, y mecha con encuentros anuales culturales, colabora con algunas presentaciones en la Fiesta de la Bagna Cauda y en los “Humberto se expresa” (espectáculo donde participan todas las expresiones culturales locales).Rubén Casabella ni bien recibió el premio, recibió también la invitación del intendente de Escobar para participar de la segunda edición que abordará la problemática ambiental en 2022.Hoy disfruta del momento y de la pequeña nieta Ernestina, pero seguro su pluma ya buscará motivos para volcarlos al papel, alguna idea que será plasmada muy pronto sobre un escenario.Felicidades Rubén Leonardo Casabella: locutor, periodista, (propietario de FM Endecha), actor, director y escritor; el telón ya se abre y hay aplausos!!.