Atlético, pensando en Morón y la imperiosa necesidad de ganar o ganar

Atlético de Rafaela se prepara para visitar este viernes desde las 20.35 al Deportivo Morón en un partido que será televisado por DirectTV y en el cual irá con la urgencia de ganar o ganar para salir del pozo en el que está inmerso.



La “Crema” aún no pudo ganar en lo que va de la segunda rueda de la Primera Nacional y arrastra siete partidos sin triunfos, con apenas 2 puntos sobre 21 posibles.



El equipo de Walter Otta está a diez puntos de Independiente Rivadavia de Mendoza, el último de los elencos que se estaría metiendo en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Ocupa la posición 15 sobre 18.

Más allá de los malos resultados que viene sumando Atlético en estas ‘revanchas’ la preocupación pasa por el nivel que viene mostrando el equipo en gran parte del torneo. Una temporada que hasta aquí viene de mala a muy mala y una pequeña racha de cuatro triunfos que cerrando la primera rueda le habían permitido meterse en ese puesto de reducido.



Hoy el principal objetivo es ganar. Y terminar el 2021 con la mayor cantidad de puntos.



Este viernes la ‘Crema’ tendrá una dura parada en su visita al Deportivo Morón, uno de los elencos que viene siendo protagonistas en esta zona 2 y por diferencia de gol, también con 36 unidades como la Lepra mendocina, ocupa el quinto lugar en la tabla.



El ‘Gallo’ del rafaelino Lucas Bovaglio viene de caer 2-0 con Independiente Rivadavia pero de local ostenta una racha de 4 juegos con triunfos. La localía viene siendo su fortaleza en la temporada, donde consiguió 27 de los 36 puntos que suma.



Pensando en dicho juego, este miércoles el DT Otta comenzará a perfilar el once titular. El que no podrá estar, respecto del que viene de igualar 1-1 con Güemes es Cristian González, por límite de amarillas.



SE ABRE LA FECHA



Este miércoles se pondrá en marcha la 25ª fecha del torneo de la Primera Nacional con la disputa de dos encuentros, correspondientes a la Zona B.

A las 15 hs. jugarán en Santiago del Estero, Güemes y Brown de Puerto Madryn; mientras que a las 19.10 hs. (TyC Sports) se enfrentarán Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba.