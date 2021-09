Todo lo sucedido en una nueva fecha del Apertura de Inferiores de Primera B

El último sábado se disputó la fecha 5 del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. Se anotaron 108 goles y los que tuvieron jornada libre fueron Deportivo Ramona, Talleres de María Juana y Sportivo Roca.



ZONA OESTE



Sexta División: Belgrano San Antonio 0 vs Arg. Vila 0, Def. de Frontera 2 (Nazareno Pérez y Nicolás Cáceres) vs Sp. Santa Clara 1 (Santino Suppo Spila), Zenón Pereyra 1 (Gastón Bruno) vs La Hidráulica 1 (Facundo Farías), Dep. Josefina 1 (Pablo Bravo) vs Atlético Esmeralda 2 (Jerónimo Blanda y Martín Gómez).



Séptima División: Def. de Frontera 2 (Sebastián Cantero y Facundo Ochoa) vs Sp. Santa Clara 1 (Juan Ignacio Suppo), Zenón Pereyra 0 vs La Hidráulica 0, Dep. Josefina 4 (Lucas Gambino x 2, Mateo Murua y Tomás Chavez) vs Atlético Esmeralda 0.



Octava División: Belgrano San Antonio 0 vs Arg. Vila 4 (Santino Bonsegundo Porta, Rodrigo Kapp y Isaías Giménez y Liam Villalba), Def. de Frontera 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Joaquín Almada), Zenón Pereyra 1 (Lucas Sánchez) vs La Hidráulica 2 (Martín Gómez y Lautaro Oliva).



Novena División: Def. de Frontera 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Ignacio Fassino), Zenón Pereyra 4 (Santiago Bassi x 2, Leonel Olivera y Santos Peralta) vs La Hidráulica 0.



Próxima fecha (6ª): Atlético Esmeralda vs Zenón Pereyra, La Hidráulica vs Defensores de Frontera, Sportivo Santa Clara vs Belgrano de San Antonio, Argentino Vila vs Deportivo Ramona. Libre: Deportivo Josefina.



ZONA SUR



Sexta División: Brown San Vicente 3 (Fabricio Sacco, Valentín Pepe y Nahuel Sandrone) vs Florida Clucellas 0, Juventud Unida 1 (Michel Pablo Villanueva) vs Libertad EC 2 (Máximo Imhoff x 2), Dep. Susana 1 (Fabián Filua) vs San Martín Angélica 1 (Tobías Vannay), Atlético María Juana 1 (Ulises Cattani) vs Bochazo 0.



Séptima División: Brown San Vicente 3 (Agustín Rodríguez, Nehemias Ibarra e Ignacio Aguilar) vs Florida Clucellas 1 (Mateo Farías), Dep. Susana 1 (Michael Schumacher) vs San Martín Angélica 1 (Luca Bortolon), Atlético María Juana 2 (Igancio Notta y Lorenzo Perusia) vs Bochazo 2 (Felie Varisco e Ignacio Mill).



Octava División: Brown San Vicente 0 vs Florida Clucellas 2 (Bautista Junco x 2), Juventud Unida 1 (Lorenzo Larosa) vs Libertad EC 2 (Dante Mariotta x 2), Atlético María Juana 0 vs Bochazo 0.



Novena División: Brown San Vicente 3 (Mateo Rosa x 2 y Douglas Quiróz) vs Florida Clucellas 2 (Fabricio Ammte x 2), Juventud Unida 1 (Ezequiel Tagliavini) vs Libertad EC 2 (Joel Vergara x 2), Dep. Susana 0 vs San Martín Angélica 3 (Benjamín Canavese, Gabriel Andrés y Agustín Domínguez), Atlético María Juana 1 (Simón Cernotti) vs Bochazo 2 (Benjamín Alvelo x 2).



Próxima fecha (6ª): Bochófilo Bochazo vs Deportivo Susana, San Martín de Angélica vs Juventud Unida Villa San José, Libertad Estación Clucellas vs Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs Talleres María Juana. Libre: Atlético María Juana.



ZONA NORTE



Sexta División: Moreno 3 (Alan Ferri, Sameul Baretta y Uriel Leiva) vs Ind. Ataliva 1 (Mateo Ponzetti), Dep. Bella Italia 4 (Bruno Lampert x 2, Sergio Paez Ser y Tiago Corzo) vs San Isidro 1 (Nicolás Luna), Tacural 1 (Cristian Villalba) vs Tiro Federal 3 (Miguel Onysiv x 2 y Alejandro Vilarroel), Aldao 2 (Edgar Retamar y Laureano Ferreyra) vs Humberto 1 (Agustín Palavecino).



Séptima División: Moreno 2 (Franco Yacob y Yoel Barberis) vs Ind. Ataliva 0, Dep. Bella Italia 1 (Facundo Sen) vs San Isidro 0, Tacural 4 (Martín Burgos, Facundo Cravero, Lucio Rodríguez y Lorenzo Aguilar) vs Tiro Federal 1 (Agustín Farías), Aldao 2 (Adriel Peralta y Uriel Iturre) vs Humberto 2 (Santiago Ocampo y Gianfranco Grande).



Octava División: Moreno 1 (Lucas Ferrero) vs Ind. Ataliva 1 (Ezequiel Bongianino), Tacural 1 (Julián Suárez) vs Tiro Federal 0, Aldao 1 (Alvaro Milanesio) vs Humberto 2 (Natanel Córdoba y Joaquín Trutali).



Novena División: Moreno 2 (Benicio Sereno y Diego Martínez) vs Ind. Ataliva 0, Aldao 1 (Thiago Marenco) vs Humberto 5 (Mirco Barrios x 2 y Ezequiel Yossen y Santino Sudano).



Próxima fecha (6ª): Argentino de Humberto 1ª vs Deportivo Tacural, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Bella Italia, San Isidro de Egusquiza vs Moreno de Lehmann, Independiente Ataliva vs Sportivo Roca. Libre: Deportivo Aldao.