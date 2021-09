Gana Francia y golea Países Bajos

Por la forma en que Antoine Griezmann y Karim Benzema se entendieron en la cancha, Francia difícilmente echó de menos al lesionado Kylian Mbappé. Griezmann anotó dos tantos, en ambos con asistencias de Benzema, y Francia derrotó por 2-0 a Finlandia, para mandar su grupo en las eliminatorias al Mundial de 2022.

Dinamarca, semifinalista de la reciente Eurocopa, extendió su comienzo perfecto con una paliza de 5-0 a Israel.

En tanto, Memphis Depay y Erling Haaland consiguieron sendos tripletes por Países Bajos y Noruega, que también golearon.

La selección holandesa le recetó un 6-1 a Turquía, mientras que los noruegos doblegaron 5-1 a Gibraltar.

Tras marcar sus tantos 39 y 40 en Francia, Griezmann igualó a Michel Platini en el tercer sitio de la lista de goleadores históricos, sólo detrás de Thierry Henry (51) y Olivier Giroud (46).

Francia lidera el Grupo D con 12 puntos, siete más que Ucrania y Finlandia, que han disputado dos duelos menos.

A la mitad del primer tiempo, Greizmann realizó una pared con Benzema, para dar a Francia la ventaja. El segundo tanto llegó en una jugada que gestó Benzema, con una asistencia de Léo Dubois.

El encuentro se disputó en Lyon, un feudo conocido por Griezmann, quien creció en las proximidades.

Sólo los líderes de cada grupo avanzan directamente a la Copa del Mundo. Los segundos lugares deberán disputar un repechaje.



