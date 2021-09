Anuncio oficial del equipo de Copa Davis

Diego Schwartzman, Federico Coria, Guido Pella, Horacio Zeballos y Máximo González fueron convocados ayer oficialmente por el capitán del seleccionado argentino de tenis, Gastón Gaudio, para la serie de Copa Davis frente a Bielorrusia. El equipo argentino recibirá a los bielorrusos el 18 y 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial I.

Este martes, último día para informar las nominaciones a la Federación Internacional de Tenis, también se dio a conocer el equipo elegido por Aliaksandr Vasileuski, el capitán visitante, con un plantel juvenil: Martin Borisiouk (21 años, 1325 singles y 891 dobles), Alexander Zgirovsky (20 años, 1138 en singles y 1241 en dobles), Erik Arutiunian (16 años, 36 en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60 ITF Junior).Andrei Vasilevski está por ser papá en estos días y pidió ser exceptuado, en tanto que Egor Gerasimov dio positivo en coronavirus el US Open y se encuentra aislado en un hotel en Nueva York. Ilya Ivashka (53 del mundo), que ganó recientemente su primer título ATP en el Winston Salem Open, tampoco vendrá a Buenos Aires.



AVANZO MEDVEDEV

Daniil Medvedev, número dos del ranking mundial, extendió su gran momento en el cemento de Nueva York. El ruso pasó al sorprendente neerlandés Botic Van de Zandschulp (117°) en cuatro sets y alcanzó por tercer año seguido las semifinales del US Open.

El finalista de la edición del 2019, en donde cayó ante Rafael Nadal, llegaba a este encuentro sin ceder sets en sus cuatro duelos anteriores y aunque cedió uno, jamás tambaleó la victoria. Fue 6-3, 6-0, 4-6 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de juego. Ahora enfrentará al vencedor del choque entre el español Carlos Alcaraz (55°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (15°).



LA SORPRESA DEL CUADRO FEMENINO

Con 19 años recién cumplidos, la joven canadiense Leylah Fernández puede decir que este US Open es el torneo de su vida. Porque llegó en silencio y está, de mínima, en las semifinales del torneo.En uno de los mejores partidos del torneo y con momentos de suma autoridad superó a Elina Svitolina por 6-3, 3-6 y 7-6 (5) en poco menos de dos horas y media de juego.

Ahora enfrentará a quien resulte airosa del duelo entre Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie, contra la checa Barbora Krejcikova, octava favorita.