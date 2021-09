Voley: se impuso el "9"

Este domingo se disputó uno de los encuentros de la cuarta fecha del torneo de primera división Apertura de damas de la Asociación Rafaelina de Voley. En el gimnasio Centenario, 9 de Julio derrotó a Atlético de Rafaela por 3 a 0 marcando una clara supremacía en el resultado, ante un buena cantidad de público.

Los parciales favorables al equipo dirigido por Patricia Di Prinzio fueron 25/11, 25/21 y 25/12.



COPAS PROVINCIALES

El Club Almagro fue sede de la zona 2 de la Copa Provincial de voley, categoría Sub 18 femenina, que se estuvo diputando el fin de semana en la primera fase en diferentes canchas de la región. El elenco de calle Garibaldi no pudo avanzar a la siguiente ronda, pero fue sin dudas una importante experiencia, ganando algunos parciales.

Las posiciones fueron:1° Polideportivo Recreo, 2° Regatas, 3° Gimnasia y Esgrima y 4° Almagro. Los dos primeros avanzaron a la próxima instancia.

En tanto, la categoría Sub 14 viajó a Santa Fe para disputar la Zona 2 en Gimnasia y Esgrima con el local y Villa Dora, con expectativas alentadoras pese a no conseguir buenos resultados.