Los primeros resultados se conocerán desde las 23

"Antes de las 23 no habría información oficial" sino sólo "un porcentaje representativo de cada distrito" anunciaron desde el Gobierno.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, admitió ayer que los primeros resultados del escrutinio provisorio de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo se conocerán alrededor de las 23:00. "Por todos los protocolos que hay para llevar adelante el proceso electoral para cuidar la salud de los argentinos y las argentinas, se va a hacer un poquito más lento", resaltó el funcionario nacional.

En declaraciones al canal A24, al ser consultado sobre el horario de la votación, subrayó: "Si tenemos en cuenta la cantidad de listas que hay en la provincia de Buenos Aires, sabemos que respetando los protocolos en las escuelas, en el comando, en el correo, en las escuelas, en las aulas donde se hace el conteo de los votos, eso va a implicar que todo sea un poco más lento".

"Con lo cual, calculamos que una hora lógica podría llegar a ser las 23:00", admitió De Pedro, que este martes encabezó un encuentro con referentes de los medios de comunicación y jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Sobre las garantías sanitarias, De Pedro señaló: "Vamos a hacer respetar los protocolos para todo el personal que tiene que trabajar en el proceso electoral del domingo".

En la misma línea, la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, advirtió que los primeros resultados de las PASO del domingo próximo se difundirían "a partir de las 23", debido a que habrá una logística compleja a causa de la pandemia de coronavirus. "Es probable que, por la propia dinámica en la votación en las mesas y la cantidad de internas que compiten en muchos distritos, se demore el cierre. Se calcula que a partir de las 23 habría resultados oficiales", dijo Quiodo a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, los primeros resultados podrían comenzar a conocerse a partir de las 23:00, es decir, dos horas más tarde de lo que habitualmente sucede. Se espera que la primera votación nacional en medio de la pandemia de coronavirus demorará tanto el paso por las urnas como el recuento de votos.

Se deben tener en cuenta que habrá más establecimientos de votación, horarios diferenciales y previsiones sanitarias, y por otro lado el volumen de boletas participantes y las internas de las fuerzas en distritos importantes, caso provincia de Buenos Aires.

En rigor, el conteo comenzará apenas cerrada la elección, pero se estimó la difusión de los primeros resultados a las 23:00 a fin de garantizar un horario que permita realizar una carga equitativa y significativa, y que no distorsione el resultado de la elección con cargas parciales, supo NA de fuentes gubernamentales. Se estima que en una gran mayoría de los establecimientos no podrán ingresar más de 3 electores por mesa de votación, lo que evidentemente puede provocar una demora en la dinámica habitual de las mesas.



PRONOSTICAN "MENOR

CANTIDAD" DE VOTANTES

En Casa Rosada pronostican una "menor cantidad" de votantes que participen de las PASO del próximo 12 de septiembre, pero aclaran que "la Argentina es un país que vota", porque "está en la cultura argentina". "La cantidad de electores va a ser menor que en 2019. Quizás baje un poco el porcentaje de asistencia, como está pasando en todos los procesos electorales", subrayaron a NA fuentes oficiales. En ese marco, destacaron que "la Argentina es un país que vota", y argumentaron: "Está en la cultura argentina ir a votar, no es algo que se cuestione".