Los sobres, ¿van pegados o se depositan abiertos?

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo serán las primeras que se celebren a nivel nacional en medio de la pandemia de Covid-19, lo cual conllevará una serie de cambios en el protocolo de votación, como por ejemplo la forma de entregar el sobre en la urna una vez elegida la boleta en el cuarto oscuro.

El principal interrogante tiene que ver con si estará permitido "pasar la lengua" o pegar con saliva el borde de la solapa para cerrar el cierre, ya que eso traería aparejado un riesgo de contagio.

La directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, aclaró la duda al señalar que "es absolutamente falso" que se declaren nulos los votos cuyos sobres se cierren con saliva. "A raíz de las consultas por un audio viralizado sobre la supuesta nulidad de los votos cuyos sobres se cierren con saliva, quiero aclarar que es absolutamente FALSO. La recomendación sanitaria es cerrarlo con la solapa hacia adentro, pero en ningún caso afecta su validez".

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera divulgó un comunicado en el cual recomienda con énfasis no cerrar el sobre sino "poner la solapa hacia adentro" para evitar que la boleta se deslice hacia afuera. "Se recomienda que no cierre el sobre, lo que tiene que hacer es poner la solapa del sobre hacia adentro para directamente no tener ningún contacto físico de ninguna mucosa con el sobre", explicó el funcionario.

Para sellar el sobre, se recomienda la utilización de pegamento, alcohol en gel o cinta. Corcuera explicó que el presidente de la mesa "el presidente de mesa le puede pedir al votante que corra el barbijo a efectos de identificarlo en relación a la foto que tiene en el padrón". "Lo cual es solamente eso, correr el barbijo y volver a colocarlo", detalló, tras recordar la obligatoriedad de asistir al centro de votación con el documento de identidad.

En cuanto a la manipulación del DNI o documento de identidad, aclaró que la entrega, devolución y constancia de votación "se hace en la mesa, de modo que no tiene por qué haber traslación entre diferentes ciudadanos".

En tanto, la constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector sino que la autoridad de mesa la dejará sobre la mesa para que el elector la retire.

La posibilidad de que los sobres puedan ser depositados en las urnas sin pegar generó preocupación en grupos de ciudadanos ante la hipótesis de que esos sobres puedan ser adulterados y alterada la voluntad del votante. En este sentido, se viralizó un mensaje de Whatsapp pidiendo que cada votante lleve pegamento en barra al cuarto oscuro para poder sellar el sobre y tener de ese modo una mayor seguridad sobre el destino de ese voto. También en ese mensaje informal se recomienda llevar birome para la firma y "no entregar el DNI, solo mostrarlo" a las autoridades, evitando de esa forma el contacto físico.