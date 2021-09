Presentaron el programa de competitividad para Pymes

La presentación del programa de competitividad PyMe Región Rafaela 2021 se desarrolló en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. El evento contó con la presencia del secretario de Producción, Empleo e Innovación y presidente de ACDICAR, Diego Peiretti; el director Ejecutivo de ACDICAR, Daniel Frana; el secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Guillermo Merediz; el presidente del CCIRR, Diego Castro; la secretaria de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela, Cecilia Gutierrez; equipo de la Agencia de Desarrollo e integrantes de distintas empresas.



CONOCIMIENTO

Peiretti dijo: “Hay que agradecer y reconocer porque sabemos que estos programas no son sencillos y requieren de mucho esfuerzo, diálogo, paciencia con las instituciones y con los niveles de gobierno. En la ciudad hay una dinámica de diálogo que nos distingue, y por eso yo rescato a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación que logra materializar estos proyectos y esta articulación es la que logra traccionar fondos para Rafaela”. “Estamos presentando PROCER que viene de la mano del Gobierno Nacional. Me parece que este tipo de programas llegan en un momento justo e ideal, porque mirando contexto, vemos que hay un crecimiento de la economía, que aparece liderado por la industria. Y este tipo de programa nos permite consolidar este crecimiento; y que las industrias puedan estar acompañadas por el sector de conocimiento. Esto me parece clave. Son programas que nos alegra poder tener en Rafaela”.



EXPECTATIVAS

Seguido, Frana expresó: “Tenemos expectativa de que este programa nos pueda permitir que las empresas se integren a un proceso de mejora colectivo y que esté vinculado con las instituciones y universidades del territorio; con todo lo que implica afrontar la transformación competitiva e incorporando una visión integral de la empresa y todas las nuevas tecnologías. Ese es el desafío, aprovecho para agradecer a las instituciones de la Red de Ciencia y Tecnología que acompañan y son parte de este proyecto”.



VINCULO PROVINCIAL

Mossuz, resaltó la integración provincial y remarcó que “esta red que no viene trabajando desde hace poco tiempo, sino que lo hace a través de largo rato. Ese trabajo es el que se hace entre sector público-privado e instituciones académicas”.

“El poder presentar este programa es un complemento y una forma de potenciar los programas que venimos llevando a cabo. Buscamos que los centros tecnológicos generen acciones y proyectos de vínculo entre las empresas, el sector académico y el sector privado”; cerró el funcionario provincial.



"RAFAELA, UNA DE LAS MEJORES

EXPERIENCIAS DE ARGENTINA"

A su turno, Merediz expresó: “Estamos convencidos que el desarrollo productivo requiere necesariamente el fortalecimiento de la articulación interinstitucional público-privada y de la articulación del gobierno en sus distintos niveles. Rafaela es una de las mejores experiencias que la Argentina tiene en construcción de estos ecosistemas productivos, tecnológicos y emprendedores, que tracciona y genera capacidades”. "Rafaela tiene prácticas y experiencias que no son más que, en definitiva, la construcción de lazos y vínculos, de capacidad de articulación. Ustedes cuentan con nuestra Secretaría PyMe, con un sector más de esa mesa de trabajo que tienen en el territorio para construir, fortalecer, potenciar las capacidades”.



BUENAS NOTICIAS

Por último, Castro manifestó que “una de las virtudes y ventajas que tiene la ciudad de Rafaela, con las ofertas académicas que tiene, es algo que hay que aprovechar y creo que se está haciendo. Momentos como estos son buenas noticias. Lo que se está anunciando hoy es ayuda económica para capacitaciones de empresas de la ciudad y de la región, que siempre es bienvenido y entiendo que eso es un multiplicador. Esto vuelve a las empresas de forma eficiente y más empleo”. “No dejamos de asombrarnos del espíritu emprendedor y de proyectos que hay y que está pensando la gente, el sector que sea y el área que sea. Por eso se necesitan este tipo de herramientas que tienen que ver con la ayuda técnica más capacitación que permite mejorar los procesos y la tecnología y sistemas”; cerró el presidente del CCIRR.