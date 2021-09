Aguardan la llegada de vacunas para los menores de 18 años sin comorbilidades

Locales 08 de septiembre de 2021 Redacción Por

Si bien no hay confirmación de cuando esto sucederá, se estima que no tardarán en llegar las vacunas para este grupo de la población. Además, se insta a los jóvenes mayores de 18 años que aún no se inscribieron para recibir la vacuna, que lo hagan en un gesto de conciencia social.