6 casos y 1 muerte

Tras los problemas técnicos del lunes a nivel provincial en la carga de datos, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó ayer 6 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (sumó otros 4 el lunes), que de esta manera totaliza 14.746 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 47 son activos, 144 son los vecinos aislados y 14.379 los recuperados. En tanto, y luego de 20 días sin muertes, se reportó el fallecimiento de un rafaelino de 69 años. Si bien la Provincia informó que la persona fallecida tiene domicilio en Rafaela, autoridades sanitarias locales precisaron que su deceso no se produjo en la ciudad sino en otra jurisdicción. De todas maneras, la muerte de esta persona se sumó a las estadísticas de víctimas fatales por Covid de Rafaela, que ahora suma 320 decesos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que permanecen internados 4 pacientes Covid-19 positivos en UTI (13% de ocupación) y 4 pacientes sospechosos y No Covid 19 (40% de ocupación) en UTI y 4 pacientes Covid-19 positivos y 35 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 193 contagios de Covid-19 (fueron 218 positivos y 14 muertes el lunes) en el territorio provincial, que acumula 467.193, y 19 fallecidos para un total de 8.336 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.879.820 vacunas de las 3.976.360 dosis que recibió Santa Fe.



ACLARACIÓN

Mientras allegados al Colegio San José le comunicaron a este medio que la institución no tiene alumnos contagiados de Covid-19 pero si cuentan con 6 chicos que se encuentran aislados por ser contactos estrechos, este Diario aclara que los 8 positivos que se registraron durante el fin de semana en la mencionada institución y que fueron publicados en la crónica de la edición de este martes corresponde a una información oficial suministrada por el supervisor general del área privada de la educación de Rafaela.



EN ESCUELAS PÚBLICAS

Por su parte, la Regional III de Educación informó que "por el momento tenemos en Rafaela 5 burbujas aisladas y un solo caso positivo registrado en nuestro sistema". Ante esta situación, la institución agregó que "muchas veces pasa que se encienden las alarmas de la comunidad ante el aislamiento preventivo de las burbujas que no siempre significa que sean casos positivos, situación que se viene dando desde el inicio del ciclo lectivo y con burbujas. Puede que ahora al estar los cursos completos en muchos casos llame la atención la cantidad de aislados".