El Concejo vota una nueva modificación presupuestaria

En a mañana de ayer se desarrolló la reunión de Comisión del Concejo, en la que los ediles abordaron diferentes proyectos y dieron despacho a seis iniciativas que votarán el jueves en la sesión.

Una vez más, se aprobará una modificación presupuestaria requerida por el Departamento Ejecutivo Municipal, que solicita que se amplíe el Cálculo de Recursos del Presupuesto del Ejercicio Financiero 2021 aprobado por Ordenanza Nº 5.252, $ 5.800.000, incrementando la partida A.03.0l.0l.000.000.00.00/1 Aportes No Reintegrables.

Hay que considera, que “el Art. 6to inc. C de la Ordenanza N° 5.252, establece que cuando las partidas presupuestarias Bienes Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital, superiores a $ 1.000.000 de cada una de las secretarías y subsecretarías excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamental al Concejo Municipal, la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprometidos para cumplir con tal erogación.

En ese sentido, la modificación presupuestaria, argumenta que por Resolución N° 000550 del Ministerio de Desarrollo Social, se resuelve celebrar un Convenio con la Municipalidad de Rafaela, por la suma de $ 1.800.000, destinado a financiar el proyecto “Escuelitas Deportivas Barriales”, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales Comunitarias Territoriales “Buenas Prácticas.



PREMIOS JORGE

"CHICHÍN" ROMERA

Por otra parte, el concejal Jorge Muriel propuso que se evalúe, colocar el nombre de Jorge “Chichín” Romera a los reconocimientos a los ex deportistas que se realicen en el marco de los Premios a Deportista del Año.

Los fundamentos de la Minuta de Comunicación, son que Jorge Romera, conocido por todos como “Chichín”, fue sin duda uno de las más entrañables personajes que “nos acompañó durante mucho tiempo en nuestra ciudad, llenando de sonrisas, anécdotas y generosidad los espacios que compartía. Nacido un 20 de marzo de 1950, fue un activo animador de las organizaciones de nuestra ciudad, desde su participación en las inferiores del básquet de Atlético de Rafaela, hasta sus más de 20 años vinculado a La Asociación Bancaria de Rafaela, donde ocupó por mucho tiempo el cargo de Secretario General. También ocupó un lugar destacado en la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, desempeñándose como Coordinador, siendo siempre fuente de consulta para los clubes, especialmente para los clubes amateur, acompañando con diversos trámites y gestiones. Además, fue parte de la Comisión Asesora Municipal del Deporte y un activo organizador de las Fiesta del Deporte, organizada cada año por la Municipalidad; que en los últimos años de la Fiesta del Deporte, él fue el encargado de homenajear a las viejas glorias del deporte de nuestra ciudad, llenando el show de recuerdos, emociones y orgullo. Este hecho hizo que periodistas y funcionarios, llamen informalmente a esta parte “Premios Chichín”.

Al respecto, Muriel manifestó: “La idea es instalarlo o presentárselo al Ejecutivo y la ideas es charlarlo con la COASMUDE del cual Chichín fue integrante y ver de la posibilidad de convertirlo en una Ordenanza, para que los premios al deportista del año lleven su nombre. No lo presentamos como ordenanza todavía, porque tenemos que consensuarlo con ellos, con el Círculo de deportistas. Nos queremos poner de acuerdo y hacer una ordenanza que reglamente y le dé parámetros a la elección y demás. La idea es que antes de que me vaya la pueda convertir en ordenanza".



PROYECTO DE SENN

EN COMISION

En tanto, el proyecto de Juan Senn, sobre la creación de un Sistema de Atención Primaria para perros y gatos, quedó en comisión al aguardo de poder convocar a representantes de la secretaría de Desarrollo Humano, proteccionistas y miembros del circulo de veterinarias de la ciudad. Al respecto, Senn indicó que “esta es una deuda pendiente sobre un abordaje integral de la salud pública por parte del Estado, un tema que venimos tratando desde hace mucho tiempo, que incluso era una de las propuestas de campaña en 2019, que no pudo ser abordada en su momento por la seguridad, después a los tres meses de asumir por la pandemia y hoy ya con el acompañamiento de mi bloque decidimos presentarla y oficialmente la tratamos en comisión”. “Un abordaje más amplio de lo que es el concepto de salud pública, para poder tratar a todos los perros y gatos de Rafaela y buscar algún tipo de convenio público-privado, para que se pueda atender esta demanda evidente cuando uno da vueltas por los barrios de la ciudad, donde vemos a muchos de estos animales en un estado que requiere atención”, manifestó el autor del proyecto.

Senn, resaltó el “enorme trabajo que hacen las proteccionistas que es muy importante y en donde siempre buscan la manera de recaudar fondos con ventas o eventos, para pagar muchas de las cirugías de los perros y gatos rescatados en la calle; eso lo tiene que abordar el Estado, y brindar una respuesta inmediata”.

“Cada uno de los bloque tendrá su mirada específica sobre la implementación de este sistema, para nosotros tiene que ser una mirada integral, donde precisamente a partir de avanzar en un convenio con el privado, no se vería de ningún modo afectado respecto a sus ingresos, y un claro ejemplo es lo que pasa en Funes, donde las veterinarias han mantenido su nivel de atención hacia los animales. La idea es replicar esta experiencia en Rafaela”, expresó el concejal del Frente Juntos. Y agregó: “Como les dije a mis pares en comisión, esta Ordenanza está sujeta a modificaciones que la mejoren y la hagan más superadora del proyecto original que hemos presentado”.

Finalmente, el autor de la iniciativa, confirmó que los pasos a seguir, tienen que ver con convocar a instituciones o sectores involucrados con esta problemática y una vez escuchadas todas las partes, darle despacho y votarla.



OTROS PROYECTOS

El jueves también se votarán los siguientes proyectos: Minuta de Comunicación, solicitando restablecer el recorrido de minibuses en barrio Güemes; Minuta para realizar mejoras en barrio Villa Los Álamos; Minuta para reforzar señales de tránsito en ruta 34, entre Las Violetas y Estanislao del Campo; proyecto para autorizar la compra directa.