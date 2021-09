Manifestación de trabajadoras

Al igual que en algunos días de la semana pasada, este lunes una vez más las empleadas del Hogar San Francisco de Asís, situado sobre Avenida Mitre y España de nuestra ciudad, volvieron a manifestarse frente a la institución en reclamo por el pago de sus haberes. "Estamos con las compañeras realizando esta protesta por la falta de haberes. Este lunes venció el plazo para abonar el sueldo correspondiente a un nuevo mes, donde también se nos debe parte de los sueldos de mayo, junio. Además, la empresa mantiene una deuda correspondiente al mes de abril, donde descontó un REPRO que nunca lo percibió. Al día de la fecha, aún no se devolvió ese importe a las trabajadoras. Por este motivo estamos continuando con estas medidas y vamos a seguir así hasta que la empresa abone la totalidad de la deuda. Anteriormente hemos mostrado el problema en redes sociales hasta que llegó el momento de realizar estas protestas ruidosas frente a la institución", comentó una trabajadora del geriátrico". Asimismo, la entrevistada acotó que "hasta que aparezca el dinero que el empleador le debe a las trabajadoras vamos a seguir con estas medidas en formas sorpresivas. Siempre se brindó la mejor atención en el geriátrico y las guardias mínimas están cubiertas. En cuanto al resto de las trabajadoras, todas han adherido a esta medida". Sobre la respuesta de la empresa, la empleada respondió que "el viernes pasado terminó de completar el pago del sueldo correspondiente al mes de julio, que también se adeudaba, pero después de ese día no hubo más respuestas sobre lo que se resta cobrar. Hace dos años que no estamos cobrando en tiempo y forma".

No obstante, se dice que la próxima semana, en el Ministerio de Trabajo, podría desarrollarse una nueva audiencia con el objetivo de encontrar alguna solución. El hogar cuenta en la actualidad con 61 abuelos residentes y 18 trabajadoras.