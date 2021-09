"Garantizamos que las clases se continúen desarrollando"

Durante el fin de semana, causó mucho ruido y preocupación también, la aparición de casos de coronavirus en dos escuelas privadas de nuestra ciudad, más precisamente en la Escuela de la Plaza y en el Colegio San José, justamente cuando en los días previos se estaba retornando a la presencialidad plena después de prácticamente un año y medio a raíz de la pandemia.

De acuerdo a los datos que pudo recabar LA OPINION, hasta este lunes se contabilizaron 17 alumnos de 4to año y una docente que da clases en todos los cursos de 1º a 5to año y un contagio en un 7mo grado que dieron positivos en la institución del Bv. Yrigoyen de nuestro medio. Mientras que en el centro educativo de calle 9 de Julio son 8 los afectados que hay hasta el momento: 6 casos en el ámbito primario y 2 en el secundario.

En el caso de la Escuela de la Plaza, que no registra afectados en el nivel inicial, se aisló preventivamente al curso del nivel primario donde hasta el momento se contabilizó el único positivo. Mientras que en el plano secundario, se encuentran aislados todos los cursos, desde 1º a 5to año, por ser contactos estrechos con una profesora que dio positivo de Covid-19 y que dicta clases, precisamente en todos estos cursos, al estar en contacto con esos alumnos. Ante este panorama, la dirección del mencionado establecimiento dispuso que durante esta semana el 7mo grado y todo el nivel secundario retome las clases virtuales mientras las autoridades sanitarias locales continúen evaluando día a día esta situación.

Por su parte, en el Colegio San José tampoco se registran casos en el nivel inicial. En la primaria, hasta el día de hoy se detectaron 6 casos en 2do, 4to y 6º grado, manteniéndose los 3 con la virtualidad, mientras que el resto de los grados continúan teniendo clases presenciales. En tanto, en el plano secundario, hay 2 alumnos de 4to año de la modalidad Ciencias Naturales que también dieron positivo de coronavirus. Este curso se encuentra aislado por contacto estrecho, mientras que el resto mantienen la presencialidad. Aquí también los equipos de salud de nuestra ciudad siguen monitoreando constantemente y muy de cerca el panorama.

Sobre este tema, este Diario se contactó ayer con Ricardo González, supervisor general de área privada de educación de Rafaela, quién dio un pantallazo de la situación epidemiológica de ambas escuelas, manifestando que "las autoridades sanitarias locales dieron la orden del aislamiento preventivo en los últimos días en estas dos instituciones. Nosotros garantizamos que las clases se sigan dando, donde se pueda desde la presencialidad, y donde no desde la virtualidad. Vamos monitoreando constantemente si aparecen más casos en ambos colegios. Lo más complicado en su momento fue en la Escuela de la Plaza, sobre todo el 4to año. Si la situación se hubiese dado solamente con los alumnos, se aislaba solamente 4to año. El tema fue la docente, que fue atravesando todos los cursos y estuvo en contacto con los alumnos".

Posteriormente, el entrevistado agregó que "actualmente, en la Escuela de la Plaza se está trabajando de manera virtual, juntamente con 7mo grado, donde también se detectó un caso de Covid-19, al igual que los cursos afectados en el San José. De todos modos, durante toda la semana se va a ir monitoreado la situación porque los otros cursos, a diferencia de 4to año, son de contacto estrecho. Esto no significa que estén contagiados, porque puede darse que pasen 4 o 5 días y no pase nada y vuelven ellos a la presencialidad plena también. Vamos siguiendo lo que no informan las autoridades sanitarias de Rafaela".

Finalmente, González expuso que "ante el mínimo riesgo o de presunción, directamente pasamos a la virtualidad. Eso lo tenemos claro y así lo especifica el protocolo de salud. No vamos a arriesgar nada a la espera de los hisopados. Sea la escuela que sea, pública o privada, debería ser esa la contingencia. Hasta este lunes, el panorama es ese". Cabe consignar que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, atento a este contratiempo, informó el sábado a la ciudadanía que el aislamiento de la burbuja escolar deberá ser de 14 días para los contactos estrechos. En tanto, los contactos de contactos estrechos no deben aislarse.



COMUNICADO DE LA

ESCUELA DE LA PLAZA

Con respecto a esta dificultad, la dirección de la Escuela de La Plaza emitió en las últimas horas un comunicado explicando que "ante la aparición de casos positivos de Covid-19, registrados en alumnos de nivel secundario, se ha procedido a la aplicación del protocolo, atendiendo a los lineamientos sanitarios ministeriales y, por ende, al aislamiento preventivo de los estudiantes de dicho nivel. Asimismo, queremos informarles que durante los días previos al día de la fecha se ha procedido a intensificar la desinfección en aulas, sanitarios y espacios comunes del ámbito escolar". También agrega que “estamos al aguardo de equipos que permitirán monitorear en las aulas los niveles de dióxido de carbono, es decir, la optimización de los niveles de ventilación, lo cual posibilitará llevar registros y tomar las medidas necesarias, de ser requeridas, en función de datos concretos surgidos de la realidad de nuestras aulas".