La desocupación registró leve caída por la recuperación del empleo en Rafaela

La desocupación en Rafaela en este 2021 se ubica en el 8,2 por ciento de la Población Económica Activa (PEA), lo que muestra un leve descenso en relación al 9 por ciento registrado en 2019, el último año en el que se efectuó el Relevamiento Socioeconómico debido a que en 2020 fue cancelado debido a la pandemia. En tanto, la subocupación demandante que está compuesta por personas que quieren trabajar más tiempo de lo que lo hacen asciende al 9,5%. Considerando que la población total de Rafaela se estima en 110 mil habitantes, la PEA está integrada por unas 54 mil personas. Por tanto, si el 17,7% no tiene trabajo o está subocupada, puede proyectarse que más de 9 mil rafaelinos padece problemas de empleo.

Los datos del mercado laboral fueron presentados ayer cerca del mediodía en el Salón de Usos Múltiples del Parque Industrial por el intendente, Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, en un evento al que también asistieron la jefa de Gabinete, Amalia Galantti, los concejales Jorge Muriel y Germán Bottero, autoridades del Centro Comercial e Industrial y de la Sociedad Rural de Rafaela.

Los resultados del Relevamiento Socioeconómico fueron anunciados por el Licenciado Mario Garrappa quien expresó que entre el 30 de mayo y 5 de junio de 2021 se visitaron 665 viviendas de la zona urbana de Rafaela donde se encuestaron a 2.126 personas, obteniéndose los siguientes valores.

De acuerdo al informe, la PEA alcanzó el 48,7%, una cifra que supera al valor promedio estimado en las últimas 10 ediciones del Relevamiento que se sitúa en el 47,7% promedio. Además cabe destacar que la tasa de actividad de Rafaela se encuentra por encima del valor medio nacional (46,3%, INDEC), supera el registro del Gran Santa Fe del mismo período (46,2%, IPEC) y se ubica levemente por debajo de los registros del Gran Rosario (49,4%, IPEC).



En cuanto al perfil de la población desocupada, se destaca:

* el 63,5% son mujeres.

* el 60% tiene menos de 30 años.

* el 77% se mantiene con los ingresos de otros familiares/amigos.

* el 25,9% busca trabajo hace +1 año.

* el 45,9% tuvo una ocupación anterior.

* el 62,3% no cuenta con estudios secundarios completos.



"La desocupación afecta de manera más pronunciada a las mujeres, los jóvenes y las personas con menor nivel de instrucción", resalta el estudio que se realiza anualmente desde 1993 -a excepción del 2020- para tener una radiografía de la realidad social y económica de los hogares de la ciudad de Rafaela. La información que ofrece el RSE permite mejorar los procesos de definición de políticas públicas planificando acciones, programas y proyectos sobre datos precisos y actualizados de la realidad local.

Asimismo, el Relevamiento Socioeconómico muestra que se redujo la participación de las personas mayores de 45 años en los registros de desocupación de la ciudad. Este segmento representa el 18,4% de los desocupados totales, un indicador que se encuentra por debajo de los registros de los últimos años.

En cuanto a los rafaelinos que tienen trabajo, el 50,7% se desempeña en el sector servicios, el 21,7% en la industria, el 17,5% en el comercio, el 7% en la construcción y el 2,9% en el rubro agropecuario. "Se observa un repunte del sector industrial y del sector agropecuario, con caída relativa de la ocupación en servicios", sostiene el reporte.

Además, la distribución de las ocupaciones según tipo de empresa no ha mostrado variaciones de relevancia, añade. Hace referencia a que el 86% de los trabajadores se desempeña en el sector privado y algo más del 13% en el público, lo que está en línea con los promedios de los años anteriores.



ROL CLAVE DE LOS

GOBIERNOS LOCALES

El Intendente Luis Castellano fue uno de los oradores del evento reconociendo el resurgimiento del Producto Bruto de la economía pero afirmando además que “no va a alcanzar con lo macro creciendo, creo que tenemos un rol clave los gobiernos locales, vamos a tener que multiplicar los presupuestos locales ampliamente para los programas de empleo y de educación". “Claramente se ven sectores que están generando empleo, sobre todo en el sector industrial, de la construcción, también el sector agropecuario, lógicamente, como consecuencia de las restricciones, el sector comercial ha sido el más afectado porque el esquema de cuarentena ha sido lo que más le ha pegado. Ahí también hay una posibilidad de crecimiento con las nuevas aperturas, siempre sabiendo que esta casa la construimos sobre los cimientos fundamentales que es tener bien la salud y la pandemia". “Estoy convencido que no va a alcanzar con la macro creciendo. Creo que tenemos un rol clave los gobiernos locales, porque yo veo dos números que son realmente impresionantes. El 63,5% del perfil de la población desocupada son mujeres menores de 30 años y el 62,3% no cuenta con estudios secundarios. Ahí es donde yo veo nuestro trabajo, el trabajo de territorio, articulado entre las instituciones de la ciudad. No tengo duda que vamos a tener que multiplicar los presupuestos locales ampliamente para los programas de empleo, de educación. El Seguila, Seguila Igual, Trayectorias. Si bien ha mejorado la performance de los mayores de 45 años, también hay que trabajar en eso. Claramente es la problemática más importante que tenemos que abordar en la ciudad para los próximos años”. “En ese sentido inauguramos dos aulas para ampliar el esquema del secundario del EEMPA, una obra que fue focalizada porque había una demanda muy puntual. Esos desafíos vamos a tener que multiplicarlos”.

“En los próximos años, la demanda del sector productivo va a estar en todos sus niveles. Si la desocupación en la gente capacitada para la construcción, para la albañilería, para los oficiales es cero es porque ahí está faltando oferta. Si preguntaría en el rubro carpintería sería también cero, está faltando oferta. En herrería y electricidad está faltando oferta. Ni hablar en el mercado de empleabilidad de nuevas tecnologías y digitalización. Ahí es donde hay que poner el foco y es lo que vamos a hacer porque también es una responsabilidad y porque estoy seguro que por más que la macro acompañe, si nosotros no hacemos ese esfuerzo va a ser difícil perforar un piso de desempleo. Construir ese puente es la clave de lo que viene”, concluyó el intendente.

Cabe señalar que el trabajo de campo es realizado por estudiantes de instituciones educativas como UCSE - Departamento Académico Rafaela; UTN Facultad Regional Rafaela; Universidad Nacional de Rafaela; ISP Nº 2 “Joaquín V. González”; Instituto Tecnológico Rafaela.