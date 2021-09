Lorenzetti en Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza

El Congreso Mundial de la Naturaleza, que se inauguró el viernes en la ciudad francesa de Marsella y se extenderá hasta este 11 de septiembre, reúne a cerca de 1.400 organizaciones, asociaciones civiles y pueblos indígenas con el objetivo de reactivar y crear nuevos compromisos para proteger la biodiversidad, junto con acciones concretas para la conservación de ecosistemas. Se trata del evento sobre conservación más grande del mundo en el que participan personalidades como la ex presidente de Chile Michelle Bachelet, la ex directora gerente del FMI y actual presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el periodista del New York Times Thomas Friedman, entre otras destacadas figuras.El encuentro internacional, que fue inaugurado por el presidente francés, Emmanuel Macron, tendrá entre sus disertantes al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien hoy expondrá sobre el tema “Los jueces y el medio ambiente: la protección de la naturaleza en los tribunales”.El Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) se celebra cada cuatro años y es el evento sobre conservación más importante del mundo.La UICN es la organización que se ocupa de confeccionar la lista roja de especies y ecosistemas amenazados de extinción, así como la lista verde de espacios protegidos. Es además la que define conceptos tales como “desarrollo sustentable” o “soluciones basadas en la naturaleza”. También trabaja en el control del comercio internacional de especies silvestres y en la protección de los manglares o biomas. Aunque sus decisiones no son vinculantes para los Estados, en sus más de 70 años de existencia, la UICN ha logrado promover muchas causas ambientales y crear conciencia en los gobiernos acerca de la necesidad de defenderlas.El nuevo documento de la entidad indica que el 28% de las especies clasificadas se encuentran en peligro de extinción. El impacto destructivo de la humanidad ha puesto en jaque la existencia de más de 38.500 especies, según la Lista Roja de animales en peligro de extinción. Los expertos exponen que de las 138.374 especies estudiadas, 38.543 podrían desaparecer de la faz de la Tierra; lo que corresponde a un 28% de las especies clasificadas.Los investigadores revelaron además que el 37% de las especies de tiburones y rayas en el mundo podrían extinguirse, lo que supone un aumento de un 13% frente a la cifra que se tenía en 2014. Para la UICN, los principales factores que amenazan su supervivencia son la pesca, la degradación o la pérdida de su hábitat (que representan un 31% de los casos) y el cambio climático (con el 10% de los casos).Las actividades del encuentro se extienden hasta el día 11 de septiembre y abarcan una multiplicidad de temas que incluyen el cambio climático, la protección de los océanos, la biodiversidad, el acceso al agua potable y propuestas económicas, financieras y tecnológicas tendientes a la conservación del medio ambiente.Se estima que más de la mitad de todas las especies de aves rapaces a nivel global están disminuyendo en población y 18 especies están en peligro crítico de extinción. Asimismo, se prevé que el aumento de las temperaturas y el derretimiento del hielo pondrán en peligro el 70% de las colonias de pingüinos emperador para 2050 y el 98% para el años 2100.