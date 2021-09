El campo salió al cruce de Alberto Fernández

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El campo salió a cruzar las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien dijo que los precios de la carne bajaron gracias al cepo a las exportaciones. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, difundió un comunicado titulado "No Sr. Presidente".

El dirigente ruralista sostuvo que el precio de la carne en el mostrador se estabilizó por condiciones estacionales. "La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica y de sesgo anti productivo", advirtió Chemes. Explicó que "el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción".

Más temprano, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter: "No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso".

Chemes subrayó que "los precios de los cortes tienden a estabilizarse, esto sucede cual si obedeciese a leyes naturales y nada tiene que ver con el cierre de las exportaciones; es algo que sabemos todos los que formamos parte de la cadena productiva, también lo saben, o deberían saberlo, sus funcionarios Sr. Presidente". Dijo que "la exportación no es antagónica con el mercado interno sino complementaria, sus propios funcionarios se lo pueden explicar".