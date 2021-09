Valioso aporte santafesino en los Juegos Paralímpicos

La selección nacional -que integraron cuatro atletas santafesinos- obtuvo seis medallas de plata, tres de bronce y 32 diplomas, en el marco de los 16° Juegos Paralímpicos Tokyo 2020 que se desarrollaron del 24 de agosto al 5 de septiembre pasado.En ese marco, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani expresó que “nuestra provincia tuvo una participación excepcional y hubo un excelente trabajo de la delegación nacional en estos juegos. No se trata solo de resultados, sino de visibilizar estos deportes, difundirlos y que se acerquen muchos chicos y chicas a practicarlos”, indicó.Por su parte la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, destacó también la “gran participación de la Argentina, además de grandes resultados de los atletas de Santa Fe, que aportaron a la delegación tres medallas históricas. Ahora comienza un nuevo ciclo para llegar a París 2024 y ahí estaremos para acompañar y potenciar la preparación de nuestros atletas”, aseguró.PERFORMANCE SANTAFESINADesde la provincia, Yanina Martínez, Fernando Pipo Carlomagno y Brian Impellizzeri, hicieron su aporte al medallero argentino con dos preseas de plata, una de bronce y dos diplomas. Por su parte, Fabián Ramírez, quien portó junto con Yanina Martínez la bandera nacional durante la ceremonia inaugural de los juegos, no pudo ubicarse entre los ocho mejores en su disciplina.La atleta rosarina logró la medalla de bronce en los 200 metros T36; y el diploma paralímpico en los 100 mestos T36, donde no pudo retener el oro de Río 2016 pero logró un importante 4° puesto, a centésimas de quienes obtuvieron las medallas de plata y bronce.Pipo Carlomagno, en tanto, alcanzó la medalla de plata en los 100 metros espalda S7, con un tiempo de 1m08s83, a sólo 0s69 del ucraniano Andrii Trusov, oro y récord mundial, consiguiendo luego de 17 años -cuando Guillermo Marro fue subcampeón en Atenas 2004- que Argentina vuelva a estar en el segundo lugar de la natación paralímpica.El nadador rosarino, anteriormente había obtenido el 4° lugar y el diploma paralímpico en los 200 metros combinados S7; en los 100 metros pecho 6B6, llegó en 10° lugar.Finalmente, Brian Impellizzeri, en su primera cita paralímpica, logró la mejor marca de su carrera (6.44 metros) y se subió al segundo escalón de la prueba de salto en largo T37, permitiendo que la bandera nacional sea izada en el podio de la prueba, por primera vez en su historia. El atleta rosarino de 23 años también participó en 100 y en 200 metros, pero no pudo acceder a las finales.