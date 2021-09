Buen inicio de BH y Unión en U13

El domingo comenzó el Federativo U13 de Santa Fe, categoría donde participan Ben Hur y Unión de Sunchales representando a la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Ambos equipos ganaron los dos partidos que disputaron en la jornada.Este es el detalle:San Lorenzo de Tostado, Ben Hur de Rafaela y Atlético Sastre. Ida en Sastre y vuelta en Rafaela (26-9).: Atlético Sastre 63 vs. San Lorenzo de Tostado 87; San Lorenzo de Tostado 70 vs. Ben Hur de Rafaela 76 y Ben Hur 81 vs. Atlético Sastre 44.Tabla: Ben Hur 4, San Lorenzo 3, Atlético Sastre 2., Unión de Avellaneda, Unión de Sunchales y Santa Rosa de Santa Fe. Ida en Sunchales y vuelta en Santa Fe. Unión de Sunchales 103 vs. Unión de Avellaneda 38. Unión de Avellaneda 46 vs. Santa Rosa 77, y Santa Rosa 49 vs. Unión de Sunchales 66.Tabla: Unión de Sunchales 4, Santa Rosa 3, Unión de Avellaneda 2.De todos los grupos clasifican primeros, segundos y los dos mejores terceros.UNION VENCIO AL "9"El domingo por la noche se jugó el primer punto de la serie de play offs del Preparatorio de primera división entre Unión y 9 de Julio. En Sunchales fue victoria del Bicho Verde por 96 a 84, destacándose Juan Cipolatti con 23 puntos en el ganador, y Pablo Grosso con 29 en la visita.ACOSO EN ARBITRAJELa Confederación Argentina activó de forma urgente su protocolo interno tras la acusación de la árbitra Bianca Tedesco y suspendió de manera inmediata al denunciado (no se publicó el nombre), sin dejar de garantizar su derecho a defensa.Habiendo sido notificada por la Secretaría de Deportes de la Nación de la existencia de una denuncia penal por acoso sexual en el arbitraje argentino (de parte de la jueza Bianca Tedesco), la Confederación Argentina puso de forma urgente en funcionamiento su protocolo contra la violencia de género y, garantizando el derecho de defensa de la persona denunciada -aún no imputada-, ordenó de forma inmediata la suspensión provisoria del denunciado en ejercicio de sus funciones en el ámbito de la CAB y nuestro básquet.