Fueron desafectados los jugadores de la Premier

La Selección argentina se entrenó ayer en el predio de Ezeiza tras la escandalosa suspensión del partido en el cual debía enfrentarse a Brasil, con vistas al encuentro en el cual recibirá el próximo jueves a Bolivia, cuando no tendrá a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, quienes fueron desafectados de la delegación."De común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni, los futbolistas Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, fueron autorizados a retornar a sus clubes en el día de la fecha", informó temprano la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante sus redes sociales. Más tarde, añadió: "Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian Romero también quedan desafectados para el partido con Bolivia y regresan a su club".Primero, el hermano de "Dibu", Alejandro Martínez, había confirmado la partida del arquero en diálogo con Radio Rivadavia y detalló que hubo un "arreglo" entre la AFA y su club Aston Villa, al que se le avecinan partidos importantes por la Premier League. El arquero, que comparte equipo con Buendía, iría diez días a Croacia para poder entrenarse y evitar el aislamiento obligatorio que debería cumplir en el país británico."Lo único que sabe es que no va a poder viajar de Brasil a Croacia, lo deportan y tiene que pasar por Argentina. Ayer (por el sábado) se arregló que Emiliano viaja el lunes para Croacia, hablaron entre el club y AFA y no va a atajar frente a Bolivia", expresó Alejandro Martínez.En tanto, horas más tarde se conoció la situación de Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero, quienes también regresarán a Europa luego de haber salido en condición de "deportados" de Brasil. Lo cierto es que la delegación llegó al país alrededor de las 00:30 de este lunes en un vuelo charter y se dirigió hacia el predio de la AFA en Ezeiza para descansar y entrenarse durante la tarde con la mente en el duelo del jueves frente a Bolivia.Ahora, el arquero de Boca Agustín Rossi sería convocado en reemplazo del lesionado Franco Armani, cuyos estudios indicaron que no podrá estar en la próxima jornada de la Selección.