Unión sigue a tiro

Racing de Córdoba le ganó como local a Sarmiento de Resistencia (Chaco) por 3 a 2 y recuperó la cima de las posiciones de la Zona A del Federal A de fútbol, que comparte con Gimnasia y Tiro de Salta, en uno de los partidos que cerraron el domingo la vigésimoprimera fecha, en que Unión de Sunchales tuvo libre. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miguel Sancho, en la capital cordobesa, y los tantos de la "Academia" los marcaron Leandro Fernández (24m. PT), Diego Jara (34m. ST) y Emiliano Blanco (44m. ST); mientras que Emanuel Córdoba, en dos ocasiones (17m. y 44m. ST), descontó para el conjunto chaqueño.Con el triunfo, Racing llegó a las 42 unidades, las mismas que Gimnasia y Tiro, que venció como visitante 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 1 a 0. Sarmiento se quedó con 24 puntos y en la octava ubicación del grupo.Estos fueron otros resultados: Crucero del Norte de Posadas 1 - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1, Douglas Haig de Pergamino 0 - Juventud Unida de Gualeguaychú 1, Sportivo Las Parejas 1 - Boca Unidos de Corrientes 1, Chaco For Ever 2 - Sp. Belgrano 0 y Central Norte de Salta 2 - DEPRO 0.El dato es que Unión está noveno, fuera de puestos de clasificación, pero a un solo punto del octavo Sarmiento.Racing y Gimnasia 42 puntos; Central Norte 34; Chaco For Ever 32; Sp. Las Parejas, Boca Unidos y Juventud 25; Sarmiento 24; Unión y DEPRO 23; Defensores 22; Gimnasia (CdU) 21; Sp. Belgrano y Crucero 18; Douglas Haig 16.